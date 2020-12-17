Milyarder Jeffrey Epstein ile bağı olan model ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel Paris'te gözaltına alındı

ABD’de çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla 2019’da yattığı New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde ölü bulunan yatırım fonu milyarderi Jeffrey Epstein ile yakın ilişkilere sahip olduğu ifade edilen eski Fransız model ajansı yöneticisi Jean-Luck Brunel, Paris’te gözaltına alındı.

Cinsel saldırı, istismar ve insan kaçakçılığı

Fransa medyası, Brunel’in cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel saldırı ve insan kaçakçılığıyla suçlandığını duyurdu. Brunel’in Paris Charles de Gaulle Havaalanı’nda Senegal’e gitmek üzereyken gözaltına alındığı ifade edildi.

Hücrede ölü bulunmuştu

NTV'de yer alan habere göre, ABD medyası, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçundan New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutuklu olan Jeffrey Epstein,10 Ağustos 2019'da kontrole gelen görevli tarafından hücresinde ölü bulunduğunu duyurmuştu.

'Fuhşa teşvik'ten yargılanmıştı

2007'de Florida'da yine benzer suçlamalar yöneltilen Jeffrey Epstein hakkındaki suçlamaları kabul ederek savcılıkla iş birliğine gitmiş, hakkındaki federal suçlamalar düşürülmüş ve "fuhşa teşvik" suçlamalarından yargılanmıştı.

Trump'ın kabinesinde bakan istifa etmişti

Epstein ile anlaşma yapan dönemin Miami Başsavcısı Alex Acosta ise milyardere yönelik aynı suçlamaların tekrar gündeme gelmesinin ve eleştirilerin ardından Trump'ın kabinesindeki Çalışma Bakanlığı görevinden istifa etmişti.

Ünlü siyasetçilerle yakın ilişki

Öte yandan, yatırım fonu yöneticisi milyarder Jeffrey Epstein'in, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.