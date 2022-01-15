Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılık yapmaktan suçlu bulunan Maxwell'in karar duruşmasının Haziran'da yapılması planlanıyor

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Çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in suç ortağı olmaktan suçlu bulunan Ghislaine Maxwell hakkında kararın duyurulacağı duruşmanın tarihi 28 Haziran olarak belirlendi.

2021'in son günlerinde aralarında küçük yaştakilerin seks ticareti için satılması da bulunan 5 federal suçlamadan suçlu bulunan Maxwell, 65 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Maxwell'in avukatları, müvekkilleri hakkında suçlamayı geri çevirme ve tekrar yargılamaya sebep olma olasılığı olan "ikna edici kanıtları" olduğunu belirterek karar duruşmasının daha geç yapılmasını istedi.

Maxwell'in avukatları juride yer alan bir kişinin davadan sonra verdiği söyleşide geçmişte cinsel saldırıya uğradığını ve diğer juri üyeleriyle yaşadıklarını paylaştığını belirtmesinden sonra davanın tekrarlanması gerektiğini savunuyor.

Juridekilere yapılan anketlerde geçmişte cinsel saldırıya uğrayıp uğramadıkları ve bunun tarafsızlıklarını etkileyip etkilemeyeceği sorulmuştu.

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, 2019 yılında tutuklu yargılandığı cezaevinde yaşamına son vermişti.

Epstein'in bir dönem kız arkadaşı olan Maxwell, İngiliz medya patronu Robert Maxwell'in kızı.