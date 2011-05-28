Jeff Conaway hayatını kaybetti

T24

Conaway'in işlerini yürüten idarecilerinden Kathryn Boole, uzun zamandan beri alkol ve uyuşturucu sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen ünlü yıldızın, zatürre ve bakteriyel enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkan bir çeşit kan zehirlenmesi olan sepsis nedeniyle tedavi gördüğü Encino Tarzana Tıp Merkezi'nde öldüğünü duyurdu.Booole, hastaneye bilinci kapalı bir şekilde 11 Mayıs'ta getirilen Conaway'in önceki gün yaşam destek makinesinden çıkarılmasının ardından dün öldüğünü belirtti.Boole, nazik ve zeki bir kişi olarak nitelediği Conaway'in ölümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ''İnsanların onu uyuşturucuyla yaptığı mücadeleyle hatırlaması üzücü... Pek çok kişiyi derinden etkilemiş, sohbet etmesi her zaman ilgi çekici biriydi. Ona bir sanatçı olarak saygı duyardık ve bir arkadaş olarak çok severdik'' dedi.Taksi dizisinde canlandırdığı Wheeler rolüyle 1978 yılında Altın Küre Ödülü'ne aday gösterilen Conaway yine aynı yıl çevrilen Grease adlı müzikal filmde canlandırdığı Kenickie rolüyle de adından söz ettirmişti.Türk televizyon izleyicileri Conaway'i Türkiye'de gösterime giren Babylon 5 dizisinde, 1994'ten 1999'a kadar canlandırdığı tecrübesiz Çavuş Zack Allan rolüyle de tanıyordu.