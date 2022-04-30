Jeff Bezos, bir günde 20.5 milyar dolar kaybetti!

E-ticaret ve bilişim devi Amazon'un hisseleri ile birlikte şirketin kurucusu ve en büyük hissedarı Jeff Bezos'un serveti eridi. Bezos, sadece bir günde 20,5 milyar dolarlık tarihi bir servet kaybı yaşadı.

Amazon hisseleri, işlem gördüğü ABD'deki Nasdaq borsasında yüzde 14'ün üzerinde değer kaybederken, Bezos'un servetinde sadece bir günlük kayıp 20,5 milyar dolara ulaştı.

Dünyanın en zengin ikinci kişisi

58 yaşındaki Bezos'un servetinde yıl başından bu yana düşüş 43,9 milyar dolara ulaştı.

Bezos, bugün itibarıyla 148 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg milyarderler endeksinde ikinci sırada bulunuyor.

Listenin ilk sırasında 249 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk bulunuyor. Elon Musk'ın serveti de yıl başından bu yana 21,8 milyar dolar azaldı.

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