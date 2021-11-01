Jeff Bezos ve Bill Gates Fethiye'deydi; süperyat ve helikopterle doğum günü kutlamaya gelen milyarderler, iklim krizi konusunda ikiyüzlülükle suçlandı

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in Gates’in doğum günü için süperyatla Fethiye’ye yaptıkları seyahat tepki çekti. Milyarderlerin dünyayı iklim krizine karşı mücadeleye çağırırken kendilerinin yüksek karbon emisyonuna neden olan helikopter ve süper yatla tatile çıktığı belirtildi.

Dailymail’de yer alan habere göre, milyarder ikili Gates ve Bezos, Bill Gates’in 66’ıncı doğum günü için Türkiye’de Fethiye’de tatil yapıyor. Gates’in özel partisi için toplam 50 kişinin davet edildiği biliniyor.

Göcek’ten helikopterle Fethiye’ye giden ekibin, süperyatlarda kaldığı belirtildi.

Partiye davet edilen konuklar, haftalık kiralık ücreti 1.8 milyon dolar olan yata helikopterlerle taşındı

Bezos’un helikopteriyle yapılan yolculuğun atmosfere toplam 97,52 karbondioksit saldığı tahmin ediliyor. Milyarderlerin kaldığı süperyatların her birinin ise günde 19 ton karbondioksit saldığı hesaplandı.



Daily Mail, milyarderlerin Gökova'dan Fethiye'ye olan helikopter yolculuğunun 97,5 kilo karbondioksit saldığını aktardı

Sosyal medya kullanıcıları, tatilin detaylarının paylaşılması üzerine milyarderleri iklim krizi konusunda iki yüzlü davranmakla suçladı. Kullanıcılar, Gates’in 66’ıncı yaş günü için harcanan enerjinin miktarına dikkati çekti.

Microsoft kurucusu Gates, geçen hafta da Bodrum’da tatil yapıyordu.