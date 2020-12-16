Jeff Bezos'un eski eşi Mackenzie Scott, dört ayda 4 milyar dolardan fazla bağış yaptı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, dört ayda aşevlerine ve acil yardım fonlarına 4 milyar dolardan fazla bağışta bulundu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında kötü etkilenen insanlara yardım etmeyi amaçladığını söyleyen MacKenzie Scott, aşevleri ve acil yardım fonlarına dört ayda toplam 4 milyar dolardan fazla bağış yaptı.

Scott, “Ekonomik kayıplar ve sağlık sorunları; kadınlar, beyaz olmayanlar ve yoksulluk içinde yaşayan insanlar için daha kötü oldu. Ancak bu süreçte milyarderlerin serveti ise önemli ölçüde arttı” dedi.

Temmuz ayında da 116 hayır kurumuna 1,7 milyar dolar bağışta bulunan Scott’un yıl içindeki toplam bağış miktarı yaklaşık 6 milyar doları buldu. Dünyanın en zenginleri arasında 18’inci, kadın milyarderler arasında ise ilk sırada yer alan Scott’un serveti bu yıl 60.7 milyar dolara yükseldi.