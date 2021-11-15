Jeff Bezos: İnsanlar gelecekte uzayda doğacak, tatil için Dünya'yı ziyaret edecekler

TMZ'nin haberine göre, Blue Origin kurucusu milyarder iş insanı çarşamba günü yaptığı açıklamada, gelecek yüzyıllarda insanların uzayda doğacağını ve bir milyon insanı barındırabilecek dev yüzer silindirlerde yaşayacaklarını, nehirler, ormanlar ve vahşi yaşam ile Dünya’nın yerçekimini ve çevresini yeniden yaratacağını söyledi.

Bezos, tahminini NASA Yöneticisi Bill Nelson ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines’in de yer aldığı bir tartışma sırasında yaptı.

"Yellowstone Ulusal Parkı’nı ziyaret ettiğiniz gibi Dünya’yı ziyaret edecekler”

Milyarder iş insanı, “Yüzyıllar boyunca birçok insan uzayda doğacak, burası onların ilk evi olacak. Bu kolonilerde doğacaklar, bu kolonilerde yaşayacaklar, sonra da sizin Yellowstone Ulusal Parkı’nı ziyaret ettiğiniz gibi Dünya’yı ziyaret edecekler” dedi.