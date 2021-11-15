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Dünya

Jeff Bezos: İnsanlar gelecekte uzayda doğacak, tatil için Dünya'yı ziyaret edecekler

"İnsanlar bir milyon insanı barındırabilecek dev yüzer silindirlerde yaşayacaklar"

15 Kasım 2021 17:09

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, önümüzdeki yüzyıllarda sanayinin büyük ölçüde uzaya taşınacağını ve dünyada çok az insanın kalacağını savundu. Bezos, insanların uzayda kolonilerde yaşayacağını söyledi. Bezos, insanların bundan yüzyıllar sonra uzayda doğacaklarını ve tatil için Dünya'yı ziyaret edeceklerini aktardı.

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