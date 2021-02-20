Jeff Bezos, dakikada 1 milyon TL kazanıyor!

Forbes listesinde en zengin kişi unvanını Elon Musk'tan devralan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, dakikada 152 bin 207 dolar (1 milyon TL) kazandığı ortaya çıktı.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, görevinden ayrılacağını duyurmasının ardından Elon Musk’ın üzerine çıkarak dünyanın en zengin insanı unvanını geri aldı.

Ünlü ekonomi dergisi Forbes milyarderler listesi için dünyanın en zengin insanlarının hareketini borsalar açıldıktan sonra sıralamaları her beş dakikada bir izlemeye alıyor. Buna göre Bezos en zengin unvanını aldığı sırada net değeri % 0,59’luk bir değişim veya 1.1 milyar dolarlık artışla 193,5 milyar dolar olmuştu.

Business Insider’a göre Bezos, net değerindeki yıldan yıla değişime bağlı olarak dakikada 152 bin 207 dolar ve saniyede 2 bin 537 dolar kazandı.