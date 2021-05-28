Jeff Bezos, Amazon'un CEO'su olarak görevini 5 Temmuz'da bırakıyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 5 Temmuz'da şirketin CEO'su olarak görevini resmen bırakıyor.

CNN'de yer alan habere göre, Amazon kurucusu Bezos, CEO görevini, 24 yıldır şirkette olan ve şu an Amazon'un Web Servisleri'nin başındaki Andy Jassy'e devredecek. Bezos, Amazon'un yönetim kurulu başkanı olacak.

Bezos, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yönetim kurulu başkanlığı için heyecanlıyım. Bu pozisyonda enerjimi ve dikkatimi yeni ürünlere ve erken girişimlere harcayacağım" dedi.

Amazon, CEO değişimini ilk olarak şubat ayında duyurmuştu ancak net tarih vermemişti.

Bezos'un görevi bırakacağı tarih, Amazon'un 1994 yılında kurulduğu 5 Temmuz'a denk geliyor.