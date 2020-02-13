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Yaşam

Jeff Bezos, 165 milyon dolarlık yeni evi ile rekor kırdı

Bezos ve sevgilisi Los Angeles'ta son zamanların en pahalı evini tuttu

13 Şubat 2020 08:28

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, ABD'nin Los Angeles kentinde rekor fiyata bir ev aldı. Bezos'un sevgilisi Lauren Sanchez ile tuttuğu 165 milyon dolarlık ev Los Angeles'ta satılan en pahalı ev oldu. 

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bezos, geçen aylarda boşanmasının ardından kız arkadaşı Lauren Sanchez ile ev arayışına girdi. Bezos, Los Angeles'ta tek ailenin aldığı evler arasında fiyat rekoru kıran Warner Bros Studios'un eski başkanı Jack Warner'ın evini tuttu. 

Bezos, 1263.481 metrekare büyüklüğündeki evi 165 milyon dolara aldı. Evin içinde büyük teraslar, bahçeler, iki misafir evi, tenis kortu, yüzme havuzu ve 9 tane golf sahası bulunuyor.

Amazon CEO'su Bezos'un adı son günlerde ABD Demokrat Başkan aday adayları Bernie Sanders ve Elizabeth Warren'ın gündeme getirdiği Amazon işçi güvenliği ve sağlığı probleminde geçiyordu. Sanders ve Warren ile birlikte pek çok senatör Amazon'un çalışanlarının güvenliğini tehlikeye attığını, kârını işçi sağlığından öteye koyduğunu açıklamıştı. 
 

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