Jeff Bezos, 165 milyon dolarlık yeni evi ile rekor kırdı

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, ABD'nin Los Angeles kentinde rekor fiyata bir ev aldı. Bezos'un sevgilisi Lauren Sanchez ile tuttuğu 165 milyon dolarlık ev Los Angeles'ta satılan en pahalı ev oldu.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bezos, geçen aylarda boşanmasının ardından kız arkadaşı Lauren Sanchez ile ev arayışına girdi. Bezos, Los Angeles'ta tek ailenin aldığı evler arasında fiyat rekoru kıran Warner Bros Studios'un eski başkanı Jack Warner'ın evini tuttu.

Bezos, 1263.481 metrekare büyüklüğündeki evi 165 milyon dolara aldı. Evin içinde büyük teraslar, bahçeler, iki misafir evi, tenis kortu, yüzme havuzu ve 9 tane golf sahası bulunuyor.