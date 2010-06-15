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Kültür-Sanat

Jean Michelle Jarre İstanbul'da

Elektronik müziğin prensi bu akşam Kuruçeşme Arena'da sahneye çıkacak.

15 Haziran 2010 03:00

T24- Bu akşam Kuruçeşme Turkcell Arena, elektronik müziğin tartışmasız efsanesi Michel Jarre’yi ağırlıyor. Jarre “All-In-One-Show” konsepti, ses, ışık ve görsel efektleri ile Arena’yı bir bambaşka bir mekan haline getirecek.

GUİNNESS’E GİRDİ


Sadece notaların değil, sesin ön planda olduğu bir müzik ortaya koymuş ve bu anlamda bestecilerin aynı zamanda sanatkar olmasına öncülük eden sanatçı, 1977 yılında çıkardığı “Oxygene” adlı albümü 18 milyon kopya satınca, uluslararası bir rekor elde etti. Konserlerindeki görsel şöleni ile daima teknolojinin tüm görkemini seyirci ile buluşturmayı başaran Jean Michel Jarre’in bir de Guinness rekoru var. Sanatçı, izleyici sayısı ile Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı bulunan sanatçı, bu gece İstanbullu elektro müzik severlere, unutulması zor saatler yaşatacak.

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