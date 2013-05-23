JCR Türkiye'nin kredi notunu 'yatırım yapılabilir'e çıkardı

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'nin kredi notunu iki kademe birden yükselterek BB'den, yatırım yapılabilir seviye olan 'BBB-'ye yükseltti. Böylece Moody's ve Fitch kredi derecelendirme kuruluşlarının ardından bir kuruluş daha Türkiye'nin notunu kredi notunu yükseltmiş oldu.

JCR not artışına gerekçe olarak, Türkiye'nin olumsuz uluslararası ortamın getirdiği zorluklara başarılı şekilde başa çıkmasını ve finansal sistemde kayda değer kırılganlık olmadığını açıkladı.

Türkiye, özellikle büyük emeklilik fonları ve doğrudan yatırımcılar için önem taşıyan kredi notları tarafında kritik eşiği kısa süre önce Moody's yaptığı artış ile geçmişti. Kasım ayında Fitch Ratings'in ardından Moody's'in not artışı gerçekleştirmesi önemliydi çünkü iki derecelendirme kuruluşunun yatırım yapılabilir notu vermesi bazı fonların yatırım için o ülkeye gitmesi için ön şart olarak görülüyor.

Piyasanın dördüncü büyük derecelendirme kuruluşu olan JCR'dan gelen bu not artışı piyasada iyi algılanmakla birlikte daha önceki not artışı kararlarında yaşanan pozitif hava sınırlı kaldı.