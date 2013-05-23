T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

JCR Türkiye'nin kredi notunu 'yatırım yapılabilir'e çıkardı

Piyasanın dördüncü büyük derecelendirme kuruluşu olan JCR'dan gelen bu not artışı piyasada iyi algılanmakla birlikte daha önceki not artışı kararlarında yaşanan pozitif hava sınırlı kaldı

23 Mayıs 2013 15:29

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'nin kredi notunu iki kademe birden yükselterek BB'den, yatırım yapılabilir seviye olan 'BBB-'ye yükseltti. Böylece Moody's ve Fitch kredi derecelendirme kuruluşlarının ardından bir kuruluş daha Türkiye'nin notunu kredi notunu yükseltmiş oldu.

JCR not artışına gerekçe olarak, Türkiye'nin olumsuz uluslararası ortamın getirdiği zorluklara başarılı şekilde başa çıkmasını ve finansal sistemde kayda değer kırılganlık olmadığını açıkladı.

Türkiye, özellikle büyük emeklilik fonları ve doğrudan yatırımcılar için önem taşıyan kredi notları tarafında kritik eşiği kısa süre önce Moody's yaptığı artış ile geçmişti. Kasım ayında Fitch Ratings'in ardından Moody's'in not artışı gerçekleştirmesi önemliydi çünkü iki derecelendirme kuruluşunun yatırım yapılabilir notu vermesi bazı fonların yatırım için o ülkeye gitmesi için ön şart olarak görülüyor.

Piyasanın dördüncü büyük derecelendirme kuruluşu olan JCR'dan gelen bu not artışı piyasada iyi algılanmakla birlikte daha önceki not artışı kararlarında yaşanan pozitif hava sınırlı kaldı.

ETİKETLER

jcrkredi notu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24