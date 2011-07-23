-JAZZ FESTİVALİNDE GRAMMY ÖDÜLLÜ ŞARKICI ANTALYA (A.A) - 23.07.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü himayesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Antalya Jazz Festivali kapsamında 47 yaşında şöhreti yakalayan Cesaria Evora sahne aldı. Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen konser öncesi, 'L'orchestre de Contrebasses'' sahne aldı. Kontrbasın en modern kullanımını sergileyerek dünya çapında ün salan 6 virtüözden oluşan ''L'orchestre de Contrebasses'' izleyenlerden büyük alkış aldı. Christian Gentet tarafından 1981 yılında kurulan grup, ''müzikal yaratıcılık harikası'' olarak nitelendiriliyor. Festivalin üçüncü gecesinde caz dünyasında efsaneleşen isim Cesaria Evora sahneye çıktı. 47 yaşında şöhreti yakalayan Grammy ödüllü folk şarkıcısı Evora, kendi deyimiyle ''Aç insanlarla, dünyanın fakir halklarıyla dayanışma içinde olmak amacıyla'' sahneye gösterişli ayakkabılar yerine çıplak ayakla çıkma geleneğini antik tiyatroda da bozmadı. Ayakta alkışlanan Evora, konserin sonunda seyircinin isteği üzerine tekrar sahneye çıkarak 4 şarkı daha seslendirdi. Festivalde bu akşam oyunculuk yeteneğini sahnede sesiyle birleştiren Macy Gray, çok yönlü repertuvarıyla Aspendos'da olacak. Gray'dan önce New York Gypsy All Stars sanatseverlerle buluşacak. Grup, klasik Türk çingene müziğini, caz ve funk ile destekleyen tamamen kendilerine özgü karma ve farklı bir tür ile jazz sahnelerinde Balkan rüzgarları estiriyor. Festival 24 Temmuz'da, ''Konuşan gitarın sahibi'' olarak adlandırılan Al Di Meola konseriyle sona erecek. Güçlü bir virtüöz ve besteci olan Di Meola, ağırlıklı olarak Latin müziklerini tercih ediyor. Festivalin son günü, Fahir Atakoğlu Trio da sanatseverlerle buluşacak.