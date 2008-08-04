Jazz, Ekim’de Türkiye’de

Honda, yenilenen Jazz modelini, sınıfının lideri iç mekan genişliği, iyileştirilmiş yakıt tasarrufu ve 120 g/km CO2 emisyonuyla (1.4 litre i-SHIFT ve 1.2 litre) müşterilerine sunuyor. Dış tasarımındaki değişikliklerden çok karoserin altında devrim niteliğinde yenilikler yapılmış.





Özellikle arka diz mesafesi ve bagaj hacmi 399 litreye ulaşan Jazz’ın aks mesafesi uzatılmış ve iz açıklığı artırılmış. Yeni geliştirilen 1.2 litre 90 HP ve 1.4 litre 100 HP i- VTEC motorlar, performansın yanında sırasıyla 5.1 ve 5.3 l/100 km ortalama tüketimleriyle dikkat çekiyor. 5 ileri manuel vites kutusunun yanı sıra, 1.4-litre motor, Honda’nın en son i-SHIFT şanzımanıyla da alınabiliyor. Sınıfında ilk kez kullanılan 6 ileri otomatikleştirilmiş manuel şanzıman, tam otomatik bir şanzımanın veya CVT’nin (sürekli değişken şanzıman) sağlayabileceğinin de üzerinde bir yakıt tasarrufu sağlıyor.

3900 mm uzunluğu, 1695 mm genişliği ve 1525 mm yüksekliğiyle, yeni Jazz, süper-minilerin stilini, kompakt MPV’lerin de kullanışlılığını kendinde toplayarak, bu iki araç sınıfı arasında kendine özel bir konumda yer alıyor.

Arka koltuk yolcularının diz mesafesi artık 37 mm daha geniş, ön ve arka yolcu koltukları arasındaki mesafe de 30 mm arttırılmış. Gövde boyutundaki az da olsa artış, omuz genişliğinde önde 44, arkadaysa 43 mm büyüme sağlamış. 1.4 modellerde çift bölmeli bagaj, 23 cm derinlikli, 64 litre kapasiteli alt bölüm sunuyor.

Donanım listesi zenginleştirilen Jazz’da araç denge kontrol sistemi VSA, panoramik cam tavan, ısıyı emen camlar, yatırılabilen arka koltuklar, yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir direksiyon ve yükseklik ayarlı sürücü koltuğu yer alıyor. Yeni Honda Jazz Ekim ayındaki Auto Show Fuarı’nda sergilendikten sonra Türkiye’de satışa sunulacak.