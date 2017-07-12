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Jay Z'den 'Beyonce' açıklaması: İlişkimiz doğrular üzerine kurulmadı

"Her şey halkın gözleri önünde yaşandı"

12 Temmuz 2017 16:19

Ünlü rap şarkıcısı JAY-Z, Beyonce ile olan evliliğiyle ilgili olarak “Bu benim hayatım. Yaşadığımız bu ilişkiyi birlikte inşa ettik. Fakat maalesef bu ilişki yüzde yüz doğrular üzerine kurulmadı. Bundan dolayı çatırdamaya başladı. Ve her şey halkın gözleri önünde yaşandı” dedi.

JAY-Z, yeni albümünün itiraflarla dolu olmasıyla ilgili olarak ise şöyle dedi:

“Bu ilişkiyi yürütmek için belli bir yol kat ettik. Bu albüm, sahte veya yalan olamazdı. Size huzursuz edici olmadığını söylemiyorum çünkü öyleydi. Ama yapılması gerekiyordu.”

Beş yaşındaki Blue Ivy ve geçen ay dünyaya gelen ikizleriyle birlikte üç çocuk babası olan JAY-Z, daha önce de Amerika’da siyahi olmayı anlatan ‘Footnotes for The Story of O.J.’ (O.J’nin Hikayesi Dipnotları) adlı bir video yayınlamıştı.

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