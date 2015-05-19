Jay Z ve Beyonce, Baltimore eylemcilerinin kefaletlerini ödemişler

Dünyaca ünlü müzisyen çift Jay Z ve Beyonce, Baltimore ve Ferguson olaylarında tutuklanan protestocuların kefaletlerini ödedi. Ünlü çiftin kefaletleri ödemelerini gizli tutmak istemesine karşın Jay Z ile birlikte çalışan Dream Hampton olayı Twitter hesabından duyurdu.

AFP'nin haberine göre, Jay Z ile birlikte çalışan ve sanatçının 2010'da yayınlanan 'Decoded (Deşifre)' adlı hatıra kitabını yazan Dream Hampton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Baltimore protestocularının kefaletini ödemek için paraya ihtiyacımız olduğunda... Ben.. Ferguson'da olduğu gibi Jay'i yokladım, o da dakikalar içinde binlerce dolar havale geçti" açıklamasını yaptı.

Kadın aktivist, Jay Z ile eşi şarkıcı Beyonce'un 'Black Lives Matter' hareketi için yüklü miktarda bir çek yazdığını da belirtti. Baltimore'daki gösterilerde 486 kişi gözaltına alınmıştı.

Hampton'ın tweetleri, Jay Z ve Beyonce'un siyah aktivistler tarafından eleştirildiği bir dönemde geldi. İki sanatçı protestolara destek vermemekle suçlanmıştı.