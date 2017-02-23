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BBC Türkçe

Jay Z, 'saygın söz yazarlarının' arasında anılacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli söz yazarlarının onurlandırıldığı Songwriters Hall of Fame'e giren ilk rapçi olan Jay Z, 2016 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Bob Dylan, Michael Jackson, Elton John, Sting, David Bowie, ve Leonard Cohen gibi isimler

23 Şubat 2017 20:40

Ünlü rapçi Jay Z, Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli söz yazarları arasında anılacağı Songwriters Hall of Fame'e (Söz yazarları Onur Listesi) alındı.

Songwriters Hall of Fame, her yıl yalnızca "dünyada kültürün zenginleşmesini sağlayan" birkaç söz yazarı ve müzisyeni onurlandırıyor.

Songwriters Hall of Fame'e giren ilk rapçi olan Jay Z, 2016 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Bob Dylan, Michael Jackson, Elton John, Sting, David Bowie, ve Leonard Cohen gibi isimler arasında yer alıyor.

Jay Z sevincini Twitter'da paylaştı.

"Bu bizim için bir zafer. Rap'in yalnızca geçici bir moda olarak görüldüğü zamanları hatırlıyorum. Şimdi en iyi söz yazarları arasında yer alıyoruz" dedi.

Bu yıl seçilenler arasında Amerikan rock grubu Chicago da bulunuyor.

Müzik grupları ilk kez 2003'te İngiliz grup Queen ile listeye alınmaya başlamıştı.

Söz yazarlarının listeye alınması için 20 yıldır 'hit' şarkılara imza atıyor olmaları gerekiyor.

Bu Jay Z'nin neden şimdi seçildiğini daha iyi açıklıyor, çünkü bu yıl 1996'da çıkardığı Reasonable Doubt albümünün 20. yılı.

Geçen yıl listeye alınan Chic grubu gitaristi Nile Rodgers, Jay Z'nin dünyanın "müzik dinleyişini değiştirdiğini" söylüyor.

George Michael
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