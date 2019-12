-JAY JAY JOHANSON SEVGİLİLER GÜNÜ'NE GELİYOR İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - İsveç'in dünyaca ünlü müzisyeni Jay Jay Johanson, 14 Şubatta İstanbullu hayranları ile buluşacak. Şarkı sözlerine yansıttığı duygusal anlatımı yakaladığı müzikal başarısı ile tanınan Johanson, sevgililer gününe özel hazırladığı repertuvarını, Bronx Pi Sahne'de, piyano ve eşsiz vokali ile müzikseverlere sunacak. Birçok kültürden başarılı sanatçı ile çalışarak müzikal kalitesini renklendiren sanatçı, konsere gelenlere, bu özel günde romantik bir gece yaşatacak. Brezilya'nın önemli seslerinden Catia Werneck yarın İstanbul Jazz Center'da sahne alacak. Doğduğu günden beri caz müzikle iç içe olan, ailesinden aldığı eğitimlerin yanı sıra önemli müzisyenlerle birlikte çalışan Werneck, başarıyla seslendirdiği eserleri bu kez İstanbullular ile paylaşacak. Werneck'e bu eşsiz konserde piyanoda Vincent Vidal, basta Munir Hossn ve davulda Luiz Augusto Cavani eşlik edecek. İndie-rock müziğinin önemli ekiplerinden The Veils, 12 Şubatta Babylon'da sahneye çıkacak. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu bünyesinde yer alan Kardeş Türküler, aynı gün İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu'nda sahne alacak. Farklı coğrafyaların kültürlerinden seslendirdikleri etnik ezgilerle birçok başarılı albüme imza atan grup, ''Halkların Kardeşliği'' başlığı altında müzikseverleri bir araya getirecek. Anadolu ve çevre coğrafyadaki farklı dil ve inançlara sahip halkların ezgileri üzerine yaptıkları araştırmalar sonucu ürettikleri geleneksel şarkı ve besteleri seslendirecek olan Kardeş Türküler, konser ile kardeşlik mesajı verecek. Reggae müziğin ünlü gruplarından Easy Star All Stars aynı gün Ghetto'da konser verecek. Ghetto'nun 4. kuruluş yıldönümü kutlamasının da gerçekleşeceği konserde, reggae müziğin eşsiz ritimleri eşliğinde, unutulmaz bir konser gerçekleşecek. Kuruluşlarının üzerinden henüz 7 yıl geçmiş olmasına rağmen, çıkardıkları albümler ile adından sözettiren, müzik anlayışlarının yanı sıra gösterdikleri sahne performansıyla da dünyanın her yanında hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaştı. İstanbul'da ikinci kez sahne alacak olan İngiliz grubun ardından, İndie Club by Mabbas müzikseverlerle buluşacak. Türk pop müziğinin efsaneleri arasında yer alan Mazhar Fuat Özkan (MFÖ)üçlüsü, 14 Şubatta Jolly Joker Balans'ta unutulmaz şarkılarını sevgililer için seslendirecek. Yıllardır dillerden düşmeyen şarkıları ile Türk pop müziğinde önemli yer tutan MFÖ, bu özel konser, aşk şarkılarının yanı sıra, hareketli şarkılar ve sahne hakimiyetleri, izleyicilerin uzun süre hafızalarında kalacak. Grammy ödüllü Amerikalı sanatçı Macy Gray de sevgililer gününde Babylon'da dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Farklı sesi, yorumu ve duygusal parçalarıyla son yılların en iyi müzisyenleri arasında gösterilen Gray, sevgililer günü nedeniyle geldiği İstanbul'da iki gün üst üste sahne alacak. Aynı gün, Anadolu ve Balkan müziğinin başarılı grubu Kolektif İstanbul, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak. Balkan müziği ile Anadolu müziğini birleştirerek düzenledikleri bestelerle kısa sürede sevilen Kolektif İstanbul, doğu Avrupa düğün müziklerine, caz ve funk ile yaptıkları eklentilerle müzikseverlere ziyafet verecek. Konserde gruba Birol Topaloğlu ve Selim Sesler gibi çok sayıda ünlü sanatçı da eşlik edecek. Franz Liszt Oda Orkestrası ve Ulucan Kardeşler 16 Şubatta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahneye çıkacak. Macar orkestrası eşliğinde sahneye çıkacak olan Türk solist topluluğu Ulucan Kardeşler, müzikte üç farklı dönemi yansıtan üç eseri klasik müzikseverle paylaşacak. Çin'in son yıllarda yetiştirdiği önemli piyanistlerden Sa Chen, 17 Şubatta Fulya Sanat Merkezi'nde İstanbullu müzikseverlerin karşısına çıkacak. L'OFFICIEL dergisi tarafında ''2009 yılının en önemli 10 Çin'li kadın sanatçısı''ndan biri olarak seçilen Chen, gerçekleştireceği konser, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Aynı gün İş Sanat Kültür Merkezi, Brezilyalı sanatçı Eliane Elias'a ev sahipliği yapacak. Sesi, besteleri ve piyanodaki başarısıyla tanınan Elias, ''Bossa Nova Hikayeler'' isimli caz albümünden eserlerin yanı sıra, eski albümlerinden unutulmaz eserleri de seslendirecek. -SAHNE SANATLARI- Ünlü İngiliz yazar Shakespeare'in efsane eseri Hamlet'in, aynı isimli kukla uyarlaması 16-17 Şubatta Talimhane Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Kabare isimli gösterisi ile Çin'in Shanghai şehrinde organize edilen ''The 2nd Golden Magnolia Shanghai İnternational Puppet Festival And Competition''da en iyi performans ödülüne sahip olan Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosu, Emre Tandoğan'ın yönetmenliğini yapacağı oyunda Hamlet'in unutulmaz karakterleri üzerinden iyi ve kötü kavramlarının sınırlarını sorgulayacak. Hoffman'ın Masalları isimli opera, yarın Kadıköy Süreyya Operası'nda perdelerini İstanbullu sanatseverler için kaldıracak. Jacques Offenbach'ın yazdığı Recep Ayyılmaz'ın yönettiği, Murat Kodallı'nın orkestra şefliğini yaptığı temsilde bir aşk hikayesi komik bir dille anlatılacak. Üç perdeden oluşan Hoffmann'ın Masalları'nda 55 kişilik geniş oyuncu kadrosu seyircilere unutulmaz bir gösteri yaşatacak. Başar Sabuncu'nun yazıp Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği ''Lades'' yarın Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda perdelerini açacak. Birbirlerini öldürmek için lades tutuşmuş bir karı-kocanın başından geçen olayların anlatıldığı oyunda, Ömer Gecü, Merve Anlağan, Tutku Sicimali, Çağlar Pekişen, Burçak Kabadayı ve Aykut İlhan rol alacak. Özdemir Çiftçioğlu'nun yönettiği ''Aşk Kokusu'' yarın Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Onur Şenay, Akasya Asıltürkmen ve Cemal Hünal'ın karakterleri canlandıracağı oyunda, kuralların arasında sıkışıp kalan hayatlar ve bu hayatların kaçınılmazlığı konu alınıyor. Issız Adam filmi ile ün kazanan Cemal Hünal'ın da ilk tiyatro oyunu niteliğinde olan Aşk Kokusu, iki gün üst üste izleyicileriyle buluşacak. Son dönem Türk edebiyatının önemli isimlerinden Murathan Mungan'ın eseri Binali İle Temir, yarın Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. İnsanlardan uzak bir dağda çoban olan Temir'in, ormanda yaralı bulduğu eşkiya Binali tarafından yönetilmek istememesi üzerine çıkan mücadeleyi sahneye taşıyan oyunda, Haldun Ergüvenç, Yıldırım Fikret Urağ, Gün Koper ve Uskan Çelebi rol alacak. Orhan Asena'nın kaleme aldığı ve Erkan Kılıç'ın yönetmenliğini üstlendiği ''Yalnız Tanrı'nın Eli Titremez'' 16 Şubatta Öykü Sahne'de sahnelenecek. Başından geçen kötü olaylar sonucunda bir evde içine kapanık halde yaşayan emekli bir yargıçın, son günlerde işlenen seri cinayetler sonrası yaşadıklarının anlatıldığı oyunda, Batuhan Kozanoğlu, Deniz Demir, Engin Cengiz, Erol Güven ve İlker Erdoğan gibi birçok başarılı oyuncu görev alacak. Zişhan Uğurlu tarafından yönetilen Gianina Carbunariu'nun eseri ''Kebab'', 17 Şubatta Kumbaracı50'de izleyiciyle buluşacak. Romanya'daki yaşantısını bırakıp İrlanda'da zengin olmaya giden bir gencin başından geçen olayların seyirciye sunulacağı oyunda, Arda Çetinkaya, Görkem Kasal ve Gülce Oral'ın performansları sergilenecek. -GÖRSEL SANATLAR- Candan Karan ve Aysel Adul'un ''İstanbul'u Fırçaladık'' isimli sergisi, 12 Şubatta Alta Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İki kadın sanatçının gözünden İstanbul'un günlük yaşantısının anlatıldığı sergide, Galata eğlenceleri, Karaköy'de kadın olmanın sıkıntıları, çiçekçiler, evsizler ve İstanbul sokaklarında göze çarpan ögeler konu alınıyor. İstanbul'da günlük yaşantıda kıyıda kalmış nesnelere dikkat çeken bu sergi, 8 Marta kadar gezilebilecek. Ressam Leyla Sabah'ın ''Semboller'' isimli sergisi, 14 Şubatta Atatürk Kitaplığı Sergi Salonu'nda açılacak. Altıgen şeklinden ötürü, özel olarak seçilen sergi salonunun, tüm yan duvarları resimlerle kaplanarak bir bütünsellik sağlanacak sergide, sembol ve simgeler, kullanılan yaldızlı boya ve resmin büyüsü ile birleşerek mistik bir müzik eşliğinde sanatseverlere sunulacak. Sergi, 27 Şubat tarihine kadar resim sanatı ile ilgilenenleri ağırlamaya devam edecek. Soyut çalışmalarıyla tanınan ressam Çağla Göksu'nun ''Kahve Telvesinden İzler'' isimli sergisi, 15 Şubatta Galeri Binyıl'da görülebilecek. 5 Mart tarihine kadar gezilebilecek olan sergide, sanatçının damlatma tekniği ve boya üzeri hareketlilik sağladığı eserler yer alacak. Bahar Oganer ve Ozan Oganer atölye deneyimlerinden oluşan ''Gizli Bahçe'' isimli sergisi, 17 Şubatta Alan İstanbul'da sanatseverlerle paylaşılmaya başlayacak. Resim ve heykel disiplinlerinin bir araya gelmesi ile oluşan sergide tuvalin sınırları zorlanarak 3 boyutlu nesneler ile çoklu anlatımlar sağladıkları eserler, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sanatçıların Paris ve İzmir'deki atölyelerinde uzun çalışmalar sonucunda oluşturdukları eserler, 11 Mart tarihine kadar görülebilecek.