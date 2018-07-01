Javier Mascherano milli takıma veda etti

Dünya Kupası’nda Arjantin Fransa maçının ardından 34 yaşındaki Javier Mascherano milli takımı bıraktığını açıkladı.

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda Fransa’ya 4-3 yenilen Arjantin, turnuvaya Son 16 Turu’nda veda etti. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın ardından Arjantin’in 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Javier Mascherano, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Maç sonrası konuşan Javier Mascherano, “Artık veda etme zamanı. Bundan sonra Arjantin’e taraftar olarak destek vereceğim. Umarım bu çocuklar, gelecekte bir şeyler kazanır” dedi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında İspanyol devi Barcelona’dan ayrılarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei Fortune’a transfer olan Javier Mascherano, 145 kez giydiği Arjantin forması ile 3 gol atmayı başardı.