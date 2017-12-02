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Spor

Javier Mascherano, Barcelona’dan ayrılacağını açıkladı

Javier Mascherano, Katalan ekibinden ayrılma vakti geldiğini söyledi

02 Aralık 2017 19:45

Barcelona’nın Arjantinli yıldız savunmacısı Javier Mascherano, ESPN’e özel açıklamalarda bulundu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle formasını Thomas Vermaelen’e kaptıran 33 yaşındaki futbolcu güzel günler geçirdiğini söylediği Barcelona’dan ayrılma vaktinin geldiğini açıkladı.

Liverpool’dan Barcelona’ya transfer olan ve Pep Guardiola’nın sisteminde bir defansif orta saha oyuncusundan bir stopere dönüşen ve pas oyununun son yıllara damga vurmasına yardımcı olan kilit oyunculardan biri olan Mascherano; büyüklü, küçüklü her kulübün aradığı “ayağı iyi stoper” tanımının sözlük karşılığına dönüşmüştü.

Sözleşmesi 2019’da sona erecek olan Mascherano, “Barcelona’da kariyerimin en güzel günlerini geçirdim. Ancak ayrılmak için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Ama yine de son söz şu an elbette bende değil” ifadelerini kullandı.

Röportajda Liverpool’daki son günlerinin çok da iyi hatıralarla geçmediğini anımsatan ve aynı durumu Barcelona’da da yaşamak istemediğini ifade eden Mascherano, Katalan ekibindeki yedi yıllık kariyerinde 331 maça çıktı; 1 gol ve 8 asiste imza atarken 4 La Liga, 4 Kral Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 3 İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

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