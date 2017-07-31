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Kültür-Sanat

Javier Bardem'li Escobar filminden ilk görseller yayınlandı

Escobar'ı sinemada en son, Benicio Del Toro canlandırmıştı

31 Temmuz 2017 16:13

 Pablo Escobar ile gazeteci Virginia Vallejo’nun yaşadığı gizli aşkı konu alan ve başrollerinde Javier Bardem’le Penelope Cruz’un yer aldığı Escobar filminden ilk görseller yayınlandı.

Filmloverss'ta yer alan habere göre; 2015 yılında başlayan Netflix dizisi Narcos sayesinde son yıllarda popülerliğini artıran Kolombiya’lı uyuşturucu karteli Pablo Escobar‘ın hayatı yeniden beyazperdeye uyarlanıyor. El Patron lakaplı ünlü uyuşturucu kaçakçısını sinemada son kez, 2014 yapımı Escobar: Paradise Lost filminde Benicio Del Toro canlandırmıştı.

Özel hayatlarında 2010 yılından beri evli olan iki usta oyuncu Javier Bardem ve Penelope Cruz‘un başrollerinde yer aldığı Escobar adlı yeni filmde, Pablo ile gazeteci Virginia Vallejo’nun yaşadıkları gizli aşkın öyküsünü izleyeceğiz. Söylentilere göre bu rol Javier Bardem’e uzun zamandır teklif ediliyordu ama oyuncu bu teklifi reddediyordu.

jbpc

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