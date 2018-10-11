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Dünya

Java ve Bali adalarında deprem meydana geldi (2)

** IMF YETKİLİLERİ DE ORADAYDI Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 11 Ekim (DHA) Perşembe sabahı erken saatlerde Java ve Bali adalarını sallayan depremin oluşturduğu panik, halkın evlerini terk etmelerine ve sokaklara dökülmelerine yol açtı

11 Ekim 2018 03:34

** IMF YETKİLİLERİ DE ORADAYDI

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 11 Ekim (DHA) Perşembe sabahı erken saatlerde Java ve Bali adalarını sallayan depremin oluşturduğu panik, halkın evlerini terk etmelerine ve sokaklara dökülmelerine yol açtı. Endonezya Jeofizik Ajansı Başkanı Dwikorita Karnawati, ilk bilgilere göre, herhangi bir can kaybı ya da hasar haberi gelmediğini söyledi. Karnawati, deprem sonrası bir tsunami beklenmediğini de belirtti. 

ABD Jeolojik Gözlem Merkezi, depremin merkez üssünün Java adasının doğu ucunda, 40 kilometre uzaklıktaki Bali Denizi olduğunu duyurdu. 

IMF BALİ\'DE TOPLANTI YAPIYOR
Deprem, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ve öteki üst düzey IMF yetkililerinin yanı sıra, dünyanın değişik ülkelerinden gelen ekonomi ve maliye bakanlarının bulunduğu Bali Adası\'nda da hissedildi. IMF bu yılki geleneksel yıllık toplantısını Bali\'de yapıyor. 

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