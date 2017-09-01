T24 LogoT24 Logo
Spor

Jason Denayer "Galatasaray'a dönmek için her şeyi yaptım"

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray'ın bir sezon aradan sonra tekrar kadrosuna kiralık olarak dahil ettiği Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer, Sarı-Kırmızılılara dönmek için her şeyi yaptığını söyledi

01 Eylül 2017 01:15

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray\'ın bir sezon aradan sonra tekrar kadrosuna kiralık olarak dahil ettiği Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer, Sarı-Kırmızılılara dönmek için her şeyi yaptığını söyledi.
GS TV\'ye açıklamalarda bulunan Denayer  \"Buraya dönmek benim 2 senemi aldı. Bundan dolayı çok sevinçliyim. İki senelik zor bir süreçti bu. Manchester City beni farklı takımlara kiralamak istedi. Bu sene de beni İspanya\'ya göndermek istiyorlardı. Fakat ben buna karşı çıktım ve Galatasaray\'a dönmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Sonucu elde ettim, şu anda buradayım.\" ifadelerini kullandı.
Sarı-Kırmızılı camiada kendini evinde gibi hissettiğini vurgulayan Denayer, hedefleriyle ilgiliyse, \"Buradaki öncelikli hedefim ligde şampiyonluğa ulaşmak ve gelecek sene UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde mücadele etmek.\" dedi.
Öte yandan, Denayer\'in bu sezon Galatasaray\'da 64 numaralı formayı terleteceği açıklandı.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAGalatasarayBelçikalıJason Denayer SarıKırmızılılaraGS TVDenayerBundanManchester CityBuFakatSonucuSarıKırmızılıUEFALigiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24