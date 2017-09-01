Jason Denayer "Galatasaray'a dönmek için her şeyi yaptım"

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray\'ın bir sezon aradan sonra tekrar kadrosuna kiralık olarak dahil ettiği Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer, Sarı-Kırmızılılara dönmek için her şeyi yaptığını söyledi.

GS TV\'ye açıklamalarda bulunan Denayer \"Buraya dönmek benim 2 senemi aldı. Bundan dolayı çok sevinçliyim. İki senelik zor bir süreçti bu. Manchester City beni farklı takımlara kiralamak istedi. Bu sene de beni İspanya\'ya göndermek istiyorlardı. Fakat ben buna karşı çıktım ve Galatasaray\'a dönmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Sonucu elde ettim, şu anda buradayım.\" ifadelerini kullandı.

Sarı-Kırmızılı camiada kendini evinde gibi hissettiğini vurgulayan Denayer, hedefleriyle ilgiliyse, \"Buradaki öncelikli hedefim ligde şampiyonluğa ulaşmak ve gelecek sene UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde mücadele etmek.\" dedi.

Öte yandan, Denayer\'in bu sezon Galatasaray\'da 64 numaralı formayı terleteceği açıklandı.

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