Jasmine Lennard: Cristiano Ronaldo zorba, yalancı ve psikopat, artık yalanlarını izlemeyeceğim

10 yıl önce Cristiano Ronaldo ile ilişki yaşayan İngiliz model Jasmine Lennard, “Ronaldo bir zorba, yalancı ve psikopat” dedi. Lennard, Ronaldo tarafından tecavüze uğradığını öne süren Kathryn Mayorga'ya elindeki kanıtlarla yardımcı olacağını yazdı.

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile bir süre birlikte olan ve Portekizli futbolcu ile son olarak 18 ay önce görüştüğünü açıklayan Jasmine Lennard, Twitter hesabından çarpıcı iddialarda bulundu.

Lennard, “İnsanlar Ronaldo’nun nasıl biri olduğunu bilseler, şok olurlar” dedi.

Jasmine sözlerini ise şöyle sürdürdü:

“Artık arkama yaslanıp Ronaldo’nun yalan söylemesini izlemeyeceğim. Kathryn Mayorga’ya yardım edeceğim. Söyleyeceğim şeylere kimse inanmazdı ama neyse ki akıllı bir kızım ve elimde çok değerli mesajlar ve kanıtlar var.”