-JAPONYA'YA DEPREM YARDIMI ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokyo'ya 52 ton ağırlığında ve yaklaşık 550 bin lira tutarında insani yardım malzemesi gönderdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami nedeniyle, Türkiye'den dost ve kardeş Japon halkına yardımların sürdüğü belirtildi. Açıklamaya göre, bu kapsamda bugün, THY'den temin edilen 1 adet kargo uçağı ile Japon Hükümeti'nin talepleri doğrultusunda hazırlanan 52 ton ağırlığında ve yaklaşık 550 bin lira tutarındaki insani yardım malzemesi Tokyo'ya gönderildi. Yardım malzemeleri arasında 5 bin adet battaniye, 10 bin adet konserve ton balığı, 20 bin adet konserve bezelye, 12 bin 500 kutu konserve turna balığı, 10 bin adet iyot tableti bulunuyor. Aynı uçakla, bölgede görev yapan Türk ekibinin lojistik ihtiyaçları da ulaştırılıyor. Açıklamada, ayrıca, her türlü güvenlik tedbirleri alınarak bölgeye gönderilen AFAD'dan 1 afet uzmanı ile 1 arama kurtarma ve haberleşme teknisyeni, İstanbul ve Bursa Arama Kurtarma Birlikleri'nden 24 kişilik ekip, Sağlık Bakanlığından 5 kişilik UMKE ekibi, TAEK Başkanlığından 1 uzman ve Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden 1 mihmandardan oluşan toplam 33 kişilik ekibin, yerel yetkililerle koordineli olarak arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Japon Hükümeti'nin talepleri doğrultusunda insani yardım faaliyetlerinin süreceği kaydedildi.