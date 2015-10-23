Japonya'nın yeni Milli Eğitim Bakanı eski Amerikan güreşçisi çıktı

Japonya’nın yeni Eğitim Bakanı Hiroşi Hase’nin eskiden profesyonel bir Amerikan güreşçisi olduğu ortaya çıktı.

Başbakan Şinzo Abe tarafından bu ay başında Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı olarak atanan Hiroşi Hase’nin ringlerde bir çok efsanevi maçı olduğu belirtiliyor. Hase’nin, Japon güreşçisi Great Muta’yla 1990’larda yaptığı müsabakaların yoğun ilgi çektiği kaydediliyor. İzleyicilerin ringdeki renkli hareketleriyle andığı Hase, ABD’li ünlü güreşçilerle de ringe çıkmıştı. Hase, 2007 yılındaki genel seçimlerde parlamentoya girmişti.