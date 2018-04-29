Japonya'nın seks köleliğine zorladığı kadınların yıllar sonra ilk görüntüleri

Güney Kore, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya ordusu için seks kölesi olarak çalışmaya zorlanan kadınların videolarını ilk kez yayımladı.

Çin'de ABD askerleri tarafından çekilen film Seul Ulusal Üniversitesi araştırmacıları tarafından ABD arşivlerinde bulundu.

18 saniyelik filmde sıraya girmiş bir kaç kadının Çinli bir askerle konuştuğu görülüyor.

O dönem seks kölesi olarak kullanılan kadınların Kore, Çin, Endonezya, Filipinler ve Tayvan'dan getirildiği sanılıyor.

Şimdiye kadar Japonya tarafından seks köleliğine zorlanan kadınların fotoğrafları ve hayatta kalan tanıkların ifadeleri ulaşılmıştı. Ancak ilk kez video görüntüleri yayınlanmış oldu.

Güney Koreli araştırmacılar filmin daha önce Japonya'nın işgal ettiği Çin'in Yunnan bölgesinde çekildiğini açıkladı.

Araştırmacılar 1944 yılında özgürlüğüne kavuşan 7 Koreli kadın ve onlarla konuşan askerin Çin-ABD ortak kuvvetlerinde Çinli bir asker olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Bu, Güney Kore ve Japonya arasında Tokyo yeterince özür dilemediği ve tazminat ödemediği gerekçesiyle gerilim yaratan bir konu olmayı sürdürüyor.

2015 yılında iki ülke Tokyo'nun resmen özür dilediği ve 8 milyon 300 bin dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği bir anlaşmaya varmıştı.

Yakın zamanda Güney Kore'nin Busan kentindeki Japonya Konsolosluğu önünde bir seks kölesi heykelinin yerleştirilmesinin ardından, Japonya Güney Kore'deki büyükelçisini geçici olarak çekmişti.

Benzer bir heykel Japonya'nın Seul'deki temsilciliğinin önüne de konmuştu. Tokyo yönetimi iki heykelin de kaldırılmasını talep ediyor.