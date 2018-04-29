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BBC Türkçe

Japonya'nın 'James Bond volkanı' için uyarı

Japonya'da yetkililer, aktif hale gelen Shinmoedake volkanı ile ilgili yeni bir uyarı yayımladı. Uyarıda volkandan kopan kayaların 4 kilometrelik bir alana ulaşabileceği belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

Japonya'da yetkililer, aktif hale gelen Shinmoedake volkanınından büyük kayaların koptuğunu duyurarak vatandaşları uyardı.

Ülkenin meteoroloji müdürlüğü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kyushu Adası'ndaki volkandan kopan kayaların 4 kilometrelik bir alana ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Shinmoedake Dağı günlerdir kül püskürtüyordu, ancak bu volkanik püskürmeler Cumartesi günü patlamalara dönüştü.

Uzmanlar, burada volkanik faaliyetlerin aylarca devam edebileceğini söylüyorlar.

1967 tarihli İnsan İki Kere Yaşar (You Only Live Twice) isimli James Bond filminde söz konusu dağ, bir suç örgütünün gizli sığınağının dışı olarak resmedilmişti.

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