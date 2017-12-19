Japonya’nın ikinci el otomobil devi Bitcoin kabul etmeye başlıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Japonya’nın en büyük ikinci el otomobil satıcılarından biri, ülkenin en büyük kripto para takas firması olan Bitflyer ile anlaşarak, ülke çapındaki bayiliklerinde Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacak. Şuan için 26 bayilik Bitcoin ile ödeme kabul ederken, firma bu sayıyı 550’ye çıkarmayı planlıyor.

Tokyo Borsasında kote olan ve 1994 yılından bu yana bayilerinde ikinci el otomobil satışı yapan, eski adı Gulliver olan Idom firması, Japonya’nın en büyük yerli ikinci el otomobil piyasasında, hem satışlar hem de en yüksek satın alma hacmiyle, en büyük paya sahip olduğunu iddia ediyor.

Idom tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, bağlı şirketleri Liberala’nın ikinci el otomobil satışlarında 20 Aralık tarihinden itibaren, satın alma başına 888 bin dolar karşılığına kadar Bitcoin kabul edeceği ve uygulamanın ülke çapındaki 550 bayiye yayılmasının planlandığı duyuruldu.

