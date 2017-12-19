T24 LogoT24 Logo
Dünya

Japonya’nın ikinci el otomobil devi Bitcoin kabul etmeye başlıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Japonya’nın en büyük ikinci el otomobil satıcılarından biri, ülkenin en büyük kripto para takas firması olan Bitflyer ile anlaşarak, ülke çapındaki bayiliklerinde Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacak

19 Aralık 2017 15:17

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Japonya’nın en büyük ikinci el otomobil satıcılarından biri, ülkenin en büyük kripto para takas firması olan Bitflyer ile anlaşarak, ülke çapındaki bayiliklerinde Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacak. Şuan için 26 bayilik Bitcoin ile ödeme kabul ederken, firma bu sayıyı 550’ye çıkarmayı planlıyor.
Tokyo Borsasında kote olan ve 1994 yılından bu yana bayilerinde ikinci el otomobil satışı yapan, eski adı Gulliver olan Idom firması, Japonya’nın en büyük yerli ikinci el otomobil piyasasında, hem satışlar hem de en yüksek satın alma hacmiyle, en büyük paya sahip olduğunu iddia ediyor.
Idom tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada,  bağlı şirketleri Liberala’nın ikinci el otomobil satışlarında 20 Aralık tarihinden itibaren, satın alma başına 888 bin dolar karşılığına kadar Bitcoin kabul edeceği ve uygulamanın ülke çapındaki 550 bayiye yayılmasının planlandığı duyuruldu.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirAralık DHAJaponyanınBitflyerBitcoinTokyo BorsasındaGulliverIdomLiberalanınAralık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24