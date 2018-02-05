Japonya'nın güneyinde askeri helikopter düştü

Mergim Özdamar / İstanbul, 5 Şubat (DHA) – Japonya Öz Savunma Kuvvetleri\'ne (Jieitai) ait bir helikopter ülkenin Saga Bölgesinde düştü.

Japon haber ajansı NHK, Savunma Bakanlığı’nı kaynak göstererek kazanın Kanzaki şehrinde gerçekleştiğini duyurdu.

Helikopterin Kumamoto eyaletindeki bir üsten havalanan Boeing AH-64 saldırı helikopteri olduğu bildirildi.

Kanzaki Belediye’sine göre, bölgeye durumu araştırmak için personel ve itfaiye gönderildi.

Japon Savunma Bakanı Itsunori Onodera, kazadan haberdar olduğunu ancak konu ile ilgili bilgiler doğrulandıktan sonra \"uygun şekilde cevap vermek\" istediğini söyledi.