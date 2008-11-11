Japonya'nın 'Güneş Kenti'

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun 80 kilometre kuzeybatısında yer alan kent, ülke sınırları içinde çilek tarlaları ve bol güneşiyle ünlü. Ota’yı dünyaya tanıtansa elektrik ihtiyacını büyük ölçüde güneş enerjisinden sağlaması.Kentteki 550 ev, elektrik ihtiyacını kendi kendine karşılayabiliyor. Evler hükümet tarafından ücretsiz olarak dağıtılıyor, birçok aile bu olanaktan faydalanmak için güneş enerjisine çevrilmiş evlere taşınıyor.Elektrik faturasına para ödemek yerine, ürettikleri fazla elektriği yerel bir enerji santraline satan aileler, ayda 50 doları bulan kazançlar elde ediyor.Projenin Japonya genelinde uygulanması önünde ise tek engelin maliyetinin yüksek olduğunu belirten yetkililer, ev başına en az 20 bin dolara denk gelen maliyeti azaltmanın yollarını arıyor.