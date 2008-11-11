T24 LogoT24 Logo
Çevre

Japonya'nın 'Güneş Kenti'

Japonya'da Tokyo yakınlarındaki Ota kenti kendi enerjisini kendi üretiyor.

11 Kasım 2008 02:00

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun 80 kilometre kuzeybatısında yer alan kent, ülke sınırları içinde çilek tarlaları ve bol güneşiyle ünlü. Ota’yı dünyaya tanıtansa elektrik ihtiyacını büyük ölçüde güneş enerjisinden sağlaması.

Kentteki 550 ev, elektrik ihtiyacını kendi kendine karşılayabiliyor. Evler hükümet tarafından ücretsiz olarak dağıtılıyor, birçok aile bu olanaktan faydalanmak için güneş enerjisine çevrilmiş evlere taşınıyor.

Elektrik faturasına para ödemek yerine, ürettikleri fazla elektriği yerel bir enerji santraline satan aileler, ayda 50 doları bulan kazançlar elde ediyor.

Projenin Japonya genelinde uygulanması önünde ise tek engelin maliyetinin yüksek olduğunu belirten yetkililer, ev başına en az 20 bin dolara denk gelen maliyeti azaltmanın yollarını arıyor.

İlgili haberler:

Serinleme aracı olarak Güneş
Alternatif enerjide yeni dönem

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24