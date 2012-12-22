Japonya'nın en büyük bankası Türkiye'de

Japonya'nın en büyük bankası olan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ'ye (BTMU) Türkiye'de şube açması için onay çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), BTMU'nun 300 milyon dolar sermayeli bir mevduat kurması izin verdi.

BDDK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

BTMU, bu sene Türkiye'ye giriş izni alan ikinci banka oldu. BDDK 12 yıl aradan sonra Lübnanlı Bank Audi Grubu’na da izin vermiş ve grup Odeabank adıyla 1 Kasım’dan bu yana ilk şubeleriyle İstanbul’da hizmet vermeye başlamıştı.



26 yıldır temsilcilik düzeyinde



1986 yılında İstanbul Temsilciliği Ofisi’ni açan BTMU 26 yldır Türkiye’de kesintisiz faaliyet gösteren tek Japon bankası konumunda. Ağustos ayında lisans başvurusunu yapan bankanın öncelikle Türkiye’de faaliyet gösteren Japon kurumsal müşterilere yönelmesi bekleniyor.

Şirket yetkilileri tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, Japon firmaların yanında özel sektördeki ve kamu sektöründeki Japon olmayan birinci sınıf kurumlara ve holdinglere hizmet sunacağı belirtilmişti. BTMU özellikle enerji, finans, telekom altyapı ve kamu hizmetleriyle ilgilenecek.

BTMU Avrupa, Ortadoğu ve AFrika CEO’su Shoji Nakano, "Bankamızın Türkiye’deki operasyonel varlığının iki ülke arasındaki iş hacmine ve ilişkilere önemli ölçüde katkıda bulunacağına ve ülkeye doğrudan yabancı sermaye girişini artıracağına inancımız tamdır. Bu bölgede lisans için başvurduğumuz tek ülke Türkiye. Çünkü Türkiye bir örnek teşkil ediyor. Bölgemizde Türkiye gibi başka bir örnek yok" diye konuşmuştu.