Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 50 yıl aradan sonra plaj keyfi

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Kasai Rinkai parkında bulunan plaj, 50 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Tokyoluların yoğun ilgi gösterdiği plaj, Ağustos ayı sonuna kadar, hafta sonu ve tatil günlerinde açık kalacak.

Fuji Televizyon kanalının aktardığına göre çocuklar, hayatlarında ilk kez Edogawa bölgesindeki Kasai Rinkai parkındaki plajda yüzme şansına erişti.

Tokyo'da bulunan plaj, su kalitesinin düşüklüğü nedeniyle 1960'lı yıllardan bu yana kapalıydı. Uzmanlar aldıkları deniz suyu örnekleriyle parkın internet sitesinde günlük olarak denize girilip girilemeyeceğini duyursalar da, birçok Tokyolu, deniz suyunun temizliğiyle ilgili endişelere sahip. Ancak yetkililer, önlemler işe yararsa önümüzdeki yıl yasağın geçici olarak kaldırılabileceğini belirtiyor.