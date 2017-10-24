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Spor

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Judo Federasyonu'na işbirliği önerisi

Ankara,(DHA) - JAPONYA'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye'nin Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndan madalya alabilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirtti Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye Judo Federasyonu Başk

24 Ekim 2017 20:40

Ankara,(DHA) - JAPONYA\'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye\'nin Tokyo 2020 Olimpiyatları\'ndan madalya alabilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirtti
Japonya\'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz\'u makamında ziyaret ederek, Tokyo 2020 Olimpiyatları için işbirliği önerdi. 
Başkanvekili Cemalettin Kömürcü\'nün de hazır bulunduğu ziyarette Büyükelçi Miyajima, Türkiye\'nin olimpiyat madalyası alabilmesi için nasıl bir katkı sağlayabileceklerini ve üzerlerine hangi görev düşerse yapabileceklerini söyledi. Eski büyükelçi Hiroshi Oka ile yakın dost olduklarını belirten Miyajima, \"Kendisinin aktardıkları olumlu bilgiler doğrultusunda iletişime geçme kararı aldık. Ayrıca federasyonunuzun Türkçe-İngilizce olarak çıkardığı gazeteleri inceleme fırsatı buldum ve çok beğendim. İşbirliği için hazırız. Olimpiyat hazırlıklarınız başlamış. Bu konuda malzeme, judogi, minder ne gerekirse vermeye hazırız\" diye konuştu.
Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise Büyükelçi Akio Miyajima\'nın kendilerine yaptığı ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, \"Sayın Büyükelçinin işbirliği önerisine içtenlikle katılırız. Ancak şunu belirteyim ki Türkiye devleti güçlü bir devlettir. Minder, judogi, malzeme konusundaki tüm ihtiyaçlarımızı karşılamaktadır. Biz Japonya\'dan teknik destek ve eğitim konusunda yardım talep edebiliriz. Bu konudaki işbirliğine her zaman hazırız. Ayrıca, federasyonumuzun Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ortak olarak yürüttüğü Kilis\'teki göçmen çocuklarına yönelik judo projesine, daha çok çocuğa ulaşma açısından yapılacak projeye malzeme, minder ve judogi yardımlarını seve seve kabul edebiliriz\" dedi.
Ziyaret sonrası Başkan Huysuz, Büyükelçi Akio Miyajama\'ya federasyonun plaketini hediye etti.

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