-JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 400'Ü GEÇTİ TOKYO (A.A) - 15.03.2011 - Japonya'yı vuran 8,9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 bin 400'den fazla kişinin öldüğü, 3 binden fazla kişinin kayıp olduğu, 2 bine yakın kişinin de yaralandığı bildirildi. Polisin açıkladığı son resmi bilançoya göre, yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşayan Japonya'da, 2 bin 414 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 118 kişi kayıp ve bin 885 kişi yaralandı. Daha önce yapılan bir açıklamada, bin 647 kişinin öldüğü belirtilmişti. Depremden en fazla zarar gören Miyagi eyaletinin polis şefi ise ölü sayısının 10 bin'i aşacağından emin olduğunu ifade etti. -FUKUŞİMA NÜKLEER SANTRALİ'NDEKİ PATLAMA- Japon hükümet sözcüsü Yukio Edano, deprem ve tsunamiden zarar gören ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima 1 nükleer santralinin 2 numaralı reaktöründe bugün meydana gelen patlama sırasında, reaktörün koruma kabının zarar gördüğünü, ancak delinmediğini açıkladı. Cumartesi günü ve dün de iki reaktörde patlama meydana geldiğini hatırlatan Edano, bu seferki patlamada, kaza anında meydana gelebilecek radyoaktif sızıntıları önlemek amacıyla reaktörü hapseden koruma kabının zarar gördüğünü ifade etti. Edano, koruma kabının alt kısmında yer alan ve sistem basıncını azaltmak üzere tasarlanan havuzun da zarar görmüş olabileceğini söyledi. -4 NUMARALI REAKTÖRDE YANGIN- Deprem ve tsunamiden zarar gören Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima 1 nükleer santralinin 4 numaralı reaktöründe yangın çıktı. Japonya Başbakanı Naoto Kan, televizyondan halka hitaben yaptığı konuşmada, 4 numaralı reaktörde yangın çıktığını ve radyasyon oranının tehlikeli bir şekilde arttığını duyurdu. Naoto Kan, "Santrale 20-30 kilometre yakın mesafede bulanan vatandaşlarımızdan bulundukları ev veya işyerinden dışarıya çıkmamalarını rica ediyorum" diye konuştu. Hükümet sözcüsü Yukio Edano ise santralden atmosfere yayılan hidrojenin radyoaktif madde taşıdığını ve insan sağlığı için tehlike teşkil ettiğini belirtti. Edano, artan radyasyon oranının insan sağlığı için zararlı olduğunu da sözlerine ekledi. Japon Jiji haber ajansı, yangının Japonya'da konuşlandırılmış ABD birliğinin askerleri tarafından söndürüldüğünü duyurdu. -FRANSIZ BÜYÜKELÇİLİĞİ- Başkent Tokyo'daki Fransız Büyükelçiliği yetkilileri, radyoaktif bir bulutun başkente doğru yol aldığı yönündeki haberleri yalanladı. Büyükelçilik tarafından yayımlanan yazılı açıklama, meteorolojinin verdiği son habere göre, rüzgarın döndüğü ve radyoaktif bulutun Tokyo'ya doğru yönelmedği belirtildi. Deprem ve tsunamiden zarar gören ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima 1 nükleer santralinin 2 numaralı reaktöründe bugün meydana gelen patlamanın ardından, atmosferde oluşan radyoaktif bir bulutun Tokyo'ya doğru yöneldiği bildirilmişti. -TÜRKİYE'NİN TOKYO BÜYÜKELÇİLİĞİ, TÜRK VATANDAŞLARINA ÇAĞRI Bu arada Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği, Japonya'da yaşayan Türk vatandaşlarına, Kanto bölgesi dışına çıkmaları çağrısı yaptı. Tokyo Büyükelçiliği, Japonya'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik ''acil ve önemli'' duyuru yayımladı. Deprem ve tsunamiden zarar gören ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima 1 Nükleer Santralinin 1, 2 ve 3 Nolu reaktörlerinde soğutma ile ilgili sorunun devam ettiği belirtilen duyuruda, Japon makamlarının, soğutma çalışmalarının sürdüğünü, bununla birlikte bir miktar radyasyonun havaya sızmış olduğunu ve sızıntı miktarının artabileceğini söyledikleri ifade edildi. Bu bilgiler ışığında, Büyükelçilik duyurusunda, Türk vatandaşlarına, ''Kanto bölgesi sınırları içerisinde kalmalarını gerektiren önemli bir sebep bulunmayanların bölge dışına çıkmaları, deprem ve nükleer santral ile ilgili gelişmeler hakkında Japon makamlarının yaptığı açıklamaları takip etmeleri ve Japon makamlarının tavsiye ve talimatlarına titizlikle uymaları, Büyükelçilik tarafından yapılacak duyuruları izlemeleri'' uyarısında bulunuldu.