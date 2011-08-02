-JAPONYA'DAN HASTA BAKICI ROBOT HONG KONG (A.A) - 02.08.2011 - Japon araştırmacılar, sağlık tesislerinde çalışabilecek güçlü ve yumuşak bir robot geliştirdi. RIBA 2 adı verilen robot insanlara yumuşak dokunma hissi veriyor, tekerlekli sandalye etrafında hareket edebiliyor ve ses komutlarına yanıt verebiliyor. Robot Uygulama Araştırma Ekibi Başkanı Şijie Guo, robotun ağırlığı 80 kilogramı bulan bir kişiyi yerden alıp tekerlekli sandalyeye ya da yatağa taşıyabileceğini belirterek, daha önce yapılan robotun sadece 60 kilograma kadar olan hastaları taşıyabildiğine dikkati çekti. Guo, çok yumuşak bakır materyalden üretilen robotun bakır sensörleri olduğunu ve insanlara zarar vermeyeceğini, normalde bir robotun eğilmesi ve ağırlık kaldırması için büyük bir motora ihtiyaç duyduğunu, ancak RIBA 2'nin hareket etmesi için yay sistemi kullandıklarını ifade etti. Japon hükümeti ve Tokai şirketi tarafından finanse edilen projede çalışan uzmanlar robotu seri olarak üretmeyi ümit ettiklerini kaydetti. Dünyada yaşlanan nüfusun ortaya çıkardığı sorunların üstesinden gelmek için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulan bir dönemde yapılan yeni robotun, Japonya gibi yaşlı nüfusun hızla arttığı ülkelere büyük katkı sağlayabileceği bildiriliyor. Japonya'da yaşlı insanların kaldığı tesislerde çalışan bir görevlinin, günde ortalama 40 kez yaşlıları yerden alıp tekerlikli sandalye ve yatağa taşıdığı, bunun da zor ve enerji gerektiren bir görev olduğu hatırlatılıyor.