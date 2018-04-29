Japonya'dan 85 yaşındaki sumo güreşi spikerine şövalyelik nişanı

85 yaşındaki İngiliz Doreen Simmons'ın Japonya halkı için önemi büyük. Simmons, ülkenin en ünlü sumo güreşi yorumcusu.

25 yıllık başarılı spikerlik kariyeri sayesinde Simmons bu hafta Japonya'nın Yükselen Güneş Nişanı'na layık görüldü.

Güneş ışıklarının gücünü simgeleyen nişan, başarılarıyla Japon kültürünün tanıtılmasını sağlayan kişilere veriliyor.

1970'li yıllarda İngiltere'nin Nottingham kentinden ülkeye taşınan Cambridge Üniversitesi Teoloji mezunu kadın, burada izlediği bir maçta sumo güreşine aşık oldu.

Simmons her hafta sonu Tokyo ve diğer kentlerde maçları ve turnuvaları izlemeye başladı. Bu hobi onun en büyük tutkusu ve kariyerine dönüştü.

Renkli karakteriyle tanınan kadın, Nottingham yerel gazetesine o günleri şöyle anlattı:

"44 yıl önce Japonya'ya taşındığımda bir Asya ülkesinde yaşamanın zorluklarını göze almaktan zevk duydum. Sumo sporu ve Japon halkının kültürü ve yaşamlarına da ilgi duyuyordum."

Simmons Japonya'nın İngilizce hizmet veren yayın kuruluşu NHK'da spor spikerliği yaparken, çeşitli gazeteler için yazarak ününü artırdı.

Yerel Japan Times gazetesine göre, onu eşsiz kılan tek şey bu değil.

Simmons, 68 yaşında bungee jumping yapmaya karar verecek kadar da maceraperest.

Gazetenin haberine göre Simmons hem şarkıcı, hem dansçı. Oryantal dansla ilgileniyor, ayda birkaç kez İrlanda'nın geleneksel vurmalı çalgısı 'bodhran' ile barlarda hünerlerini sergiliyor.

Singapur'a öğretmen kimliğiyle göreve giden kadın, burada evlendikten sonra eşiyle Japonya'ya taşındı. İngiltere'ye döndükten sonra da burayı hep özledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı basın sorumlusu olarak iyi bir tercüme işi buldu ve Japonya'ya döndü.

Üniversitede koroda olan kadın, Tokyo'daki kiliseler ve İngiliz Büyükelçiliği korosunda şarkı söylemeyi sürdürdü.

1992 yılından beri İngilizce olarak sumo güreşi maçlarını izleyen spor spikeri, şu ana kadar 160'tan fazla canlı yayın yaptı.

Antarktika, Orta Doğu ve Avustralya'yı gezdi.

Asya sporları ve kültürüyse hep en büyük tutkusu oldu.

Uzun süredir Tokyo'nun sumo merkezi Ryogoku bölgesinde yaşıyor.

İngiltere basınına göre, Japon nişanına layık görülmesinden dolayı sevinçli.

Simmons, "Ödül haberini duyduğumda inanamadım. Hiç kendimi bu noktada hayal etmemiştim" diyor.