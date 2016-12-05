Japonya'dan 75 yıl sonra bir ilk!

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bu ay sonunda ABD Başkanı Barack Obama ile 75 yıl önce Japon Deniz Kuvvetleri tarafından vurulan Hawaii'deki Pearl Harbor'ı ziyaret edecek.

Geçen Ağustos ayında Obama, g-7 Zirvesi’nin ardından Abe ile Hiroşima’ya gitmişti. Obama, ABD’nin 1945 yılında atom bombası attığı Hiroşima’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

7 Aralık Pearl Harbor saldırısının 75’inci yıldönümü…

Washington Post’un haberine göre; Abe, Peal Harbor ziyaretiyle, Obama’ya Başkanlığı’nın son günlerinde jest yapmayı amaçlıyor.

Şinzo Abe’nin eşi Akie, geçen Ağustos’ta Pearl Harbor’a gitmiş ve kurbanlarının aileleriyle bir araya gelmişti.

Japonya Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Abe’nin 26-27 Aralık’ta Obama’yla Hawaii’de görüşeceği ve bu gezi sırasında, Pearl Harbor kurbanlarını anacağı belirtildi.

Başbakan’ın bu hamlesinin, Abe’nin sağ kanat hükümetindeki bazı isimleri kızdıracağı konuşuluyor.

Pearl Harbor hakkında

Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri, 7 Aralık 1941 sabahı Hawaii adalarının Oahu adasında bulunan Pasifik Filosu ve Pearl Harbor askerî üslerini vurdu. Operasyonun amacı Büyük Okyanus’ta muhtemel bir ABD müdahalesini önlemekti. Saldırı sonucu Amerikan filosu ciddi zarar gördü. 2 bin 403 Amerikan askeri ve 68 sivil hayatını kaybetti.