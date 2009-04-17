Japonya'daki Türk kültür elçisi

Yakalandığı kan kanserinin tedavisi için Japonya'ya giden, tedavide olumlu sonuç alınmasının ardından bu ülkede kalan şarkıcı Emine Sarı, Türkiye'nin sanat elçisi olarak Japonlara Türk

kültürünü ve ezgilerini tanıtıyor.



Emine Sarı, albümündeki birçok parçada düet yaptığı sanatçı İskender Türsen ile yaptığı açıklamada, yakalandığı kan kanseri hastalığının tedavisi için Japonya'ya gittiğini, tedavide olumlu sonuçlan aldıktan sonra kendisini müziğe verdiğini söyledi.



Tedavi sırasında ses yarışmasının tanıtımlarını gördüğünü ve katılmaya karar verdiğini anlatan Sarı, geçen yıl Temmuz ayında Tokyo'daki elemelerde söylediği Japonca şarkıyla 66 Japon rakibini elediğini belirtti. Osaka'da 7 Eylülde yapılan finale 90 kişinin katıldığını, 72. sırada sahneye çıktığını ifade eden Sarı, şarkısını söyledikten sonra "Ben Türk'üm" dediğini ve yaklaşık 2 bin kişinin bulunduğu salonda büyük bir alkış koptuğunu kaydetti.



Yarışma sonucunda Japonya'nın en iyi 10 sanatçısından biri seçildiğini anlatan Emine Sarı, Japonya'da "2. Barış Manço" olarak tanındığını belirtti.

Babasının Türk, annesinin Çeçen olduğunu, Hatay'da dünyaya geldiğini ve uzun yıllar Alanya'da yaşadığını belirten Emine, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Rusça, Japonca, Almanca ve Arapça bildiğini, 8 dilde de şarkı söyleyebildiğini dile getirdi.



Japonya'da bulunduğu sürede üç ay boyunca Japon müziğini yakından inceleme ve pratik yapma fırsatı bulduğunu ifade eden Sarı, yarışmada kazandığı hediye albümünde çok beğenildiğini, 2 ayrı albüm daha yaptığını belirtti.



Türkiye'de Türkçe şarkıların ağırlıklı olduğu albüm hazırlamak için stüdyoya girdiğini ve şarkılardan bazılarının sözlerinin ve müziğinin kendisine

ait olduğunu ifadeç eden Sarı, Türkiye Japonya arasında kültür elçiliği görevini de fahri olarak yaptığını ve bundan büyük bir zevk aldığını kaydetti. Sarı, şunları söyledi:



"Rahmetli Barış Manço'dan sonra Japonya ile Türkiye arasında kültür köprüsü olmak istiyorum. Türk olduğum için Japonlar beni çok seviyor. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyorum. Türkiye'yi, Türk sanatını ve ezgilerini tanıtmaya çalışıyorum. İki kültürü daha fazla kaynaştırabilmek için Türkçe şarkıları Japonca, Japonca şarkıları da Türkçe seslendirmek istiyorum. İstanbul'un 2010

yılında Dünya Kültür Başkenti kutlamalarına sahne almak, Japonya ve Türkiye adına ortak bir şeyler yapmak istiyorum. Bu konuda çalışmalar yapıyorum."





Grup Tual'in solisti İskender Türsen, Emine Sarı ile ortak albüm hazırladıklarını ve albümün Haziran ayında piyasaya çıkacağını söyledi. Kendisine internet üzerinde ulaşan Emine Sarı'nın Japonya'da ünlü bir grup olan Matsumoto Band ile ortak bir albüm çıkardığını, çıkacak albümde, bu albümden de eserlerin bulunacağını anlatan Türsen, " Emine Hanım'ın Japonya'da

bilinen bir ismi var, ama Türkiye'de tanınmıyor. Emine Sarı müzik eğitimini St. Peterburg Konservatuvarı'nda almış"dedi.

