Japonya'daki radyasyon sızıntısı yanlış cihazla ölçülmüş

Japon yetkililer bu farkın, radyosyon seviyesinin "yanlış aletle" ölçülmesinden kaynaklandığını belirtti.

Santrali işleten şirket Tepco, yaklaşık 10 gün önce tanklardan birinde radyoaktif su sızıntısı oldugunu bildirmişti.

Sızıntı bölgesinde Cumartesi günü yapılan ölçümde radyasyon seviyesinin, maruz kalınması halinde dört saat içerisinde ölüme yol açacak kadar yüksek olduğu tespit edildi.

Şirket daha önce suyun yaydığı radyasyonun saatte 100 milisevert olduğunu açıklamıştı.

Ancak daha sonra cihazın ancak 100 miliseverte kadar ölçebildiği anlaşıldı.

Daha hassas ölçüm yapabilen başka bir cihaz, olay yerinde saatte 1800 milisevert ölçüm yaptı.

Yeni ölçüm, geçen hafta sızıntıyı durdurmak için olay yerinde günlerce çalışan işçiler açısından tehlikeli sonuçların doğabileceğini gösteriyor.

Bbc Türkçe