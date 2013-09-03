T24 LogoT24 Logo
Dünya

Japonya'daki radyasyon sızıntısı yanlış cihazla ölçülmüş

Japonya'da 2011'de 15 binden fazla kişinin öldüğü deprem ve tsunamide ağır hasar gören Fukuşima nükleer santralindeki radyasyon seviyesinin normalden 18 kat daha fazla olduğu açıklandı.

03 Eylül 2013 10:08

Japon yetkililer bu farkın, radyosyon seviyesinin "yanlış aletle" ölçülmesinden kaynaklandığını belirtti.

Santrali işleten şirket Tepco, yaklaşık 10 gün önce tanklardan birinde radyoaktif su sızıntısı oldugunu bildirmişti.

Sızıntı bölgesinde Cumartesi günü yapılan ölçümde radyasyon seviyesinin, maruz kalınması halinde dört saat içerisinde ölüme yol açacak kadar yüksek olduğu tespit edildi.

Şirket daha önce suyun yaydığı radyasyonun saatte 100 milisevert olduğunu açıklamıştı.

Ancak daha sonra cihazın ancak 100 miliseverte kadar ölçebildiği anlaşıldı.

Daha hassas ölçüm yapabilen başka bir cihaz, olay yerinde saatte 1800 milisevert ölçüm yaptı.

Yeni ölçüm, geçen hafta sızıntıyı durdurmak için olay yerinde günlerce çalışan işçiler açısından tehlikeli sonuçların doğabileceğini gösteriyor.

Bbc Türkçe

ETİKETLER

fukuşime santralradyasyonjaponyayanlış ölçümcihaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24