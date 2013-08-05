Japonya'daki depremden sonra daha fazla kız bebek doğdu

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremden sonra doğan kız bebeklerin sayısının erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi.

ABD'deki California Üniversitesi'nden Ralph Catalano ve ekibi, Japonya'da 2006-2011 sonundaki doğumlara ilişkin hastane kayıtlarını inceledi.

Mart 2011'deki depremden sonra, sarsıntının merkez üssüne yakın bölgelerde doğan kız çocukların sayısının erkeklerden fazla olduğu görüldü.

Araştırmada, fazla hasarın meydana geldiği bölgelerde erkek bebeklerin sayısının beklenenden yüzde 2,2 az olduğu belirlendi.

ABD'de 2008'deki mortgage piyasasından başlayan ve dünyayı saran küresel krizden sonra da benzer duruma rastlandığını belirten Catalano, nedenin "evrimsel" olabileceğini vurguladı.

Catalano, erkek çocukların erken ve düşük kilolu doğma riskinin kızlardan daha yüksek olduğunu, dolayısıyla stresli annelerin erkek bebeklerini düşürme ihtimalinin artabileceğini belirtti.

Bilmi adamları, ayrıca erkeklerin de yoğun stres dönemlerinde daha az testosteron ürettiğine, bunun da Y kromozomunu taşıyan spermlerin sayısını ve kalitesini azalttığına dikkati çekti.

Ancak stres ve erkek bebeği düşürme bağlantısının net olmadığını ifade eden Catalano, bu duruma birçok etkenin yol açabileceğini ifade etti.

Araştırma, "American Journal of Human Biology" dergisinde yaymlandı.