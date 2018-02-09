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Dünya
Deutsche Welle

Japonya'daki Armani ilkokul üniformaları tartışma yarattı

Japonya'da bir devlet okulunun ünlü İtalyan markası Armani'ye tasarlattığı 80 bin yenlik (2 bin 800 TL) öğrenci üniformaları velilerin tepkisini çekti. Konu parlamentoda tartışıldı.

09 Şubat 2018 23:21

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun lüks semtlerinden Ginza'da bulunan bir devlet okulunun, yeni öğrenci üniformalarını ünlü İtalyan markası Giorgio Armani'ye tasarlatması tartışma yarattı. Veliler ve bazı milletvekilleri, ilkokul öğrencileri için ısmarlanan Armani marka üniformanın 80 bin yen (2 bin 800 TL) tutarındaki maliyeti nedeniyle okul yönetimine tepki gösterdi.

Söz konusu okulun mevcut üniformaları erkek öğrenciler için 16 bin, kız öğrenciler içinse 19 bin yen civarındaydı. Yeni üniformalar için ek masraflarla beraber velilerin cebinden çıkacak miktarın ise 90 bin yeni (3 bin 150 TL) bulması bekleniyor.

Konuyla ilgili Huffington Post'a konuşan bir veli, "Pahalı olan bir şey iyidir, ucuz olansa kötüdür anlayışının çocukların zihnine yerleştirilmesi endişe verici" dedi.

Bazı velilerse bu yaştaki çocukların bedenlerinin çok çabuk değiştiğini belirterek, okul yönetiminin üniforma konusunda kendilerine danışmamasını eleştirdi.

Okul Müdürü Toşitsugu Vada'nın geçen Kasım ayında velilere uniformaların değişeceğiyle ilgili duyuru yaptığı ancak fiyat konusunda bilgi vermediği ifade edildi.

"Çocuğumun üniforması benim takım elbisemden pahalı"

Okul yönetimi, tasarım üniformaların, hem 150 yıllık okulu hem de Armani'nin Japonya'daki en büyük mağazasına ev sahipliği yapan lüks Ginza semtiyle özdeşleştirmek amacıyla sipariş edildiğini savunuyor. Ancak okula giden öğrencilerin anne-babaların bile Armani markasına sahip olmadığı belirtiliyor.

Bir veli, çocuğunun üniformasının kendi takım elbisesinden çok daha pahalı olduğundan yakındı. Japon medya kuruluşu NHK'ye konuşan bir başka veli ise, "Bunun tasarım markayla ilgisi yok. Yetkililer çocukları düşünmeli ve konuyu müzakere ettikten sonra karar vermeliydi" dedi.

Konu Japon parlamentosunda da gündeme geldi. Lüks takım elbiselere düşkünlüğüyle bilinen Maliye Bakanı Taro Aso, söz konusu üniformaların ilkokul öğrencileri için pahalı olduğunu söyledi.

Armani, Japonya'da son yıllarda ekonominin patlama yapmasıyla popüler hâle geldi.

AFP,rtr/GY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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