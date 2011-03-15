-JAPONYA'DA YİNE ŞİDDETLİ DEPREM TOKYO (A.A) - 15.03.2011 - Japonya'nın doğusunda şiddetli bir deprem oldu. NHK'nin haberinde, geçen hafta cuma günü 9 büyüklüğünde deprem ve tsunamiyle sarsılan ülkenin doğusunda 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Haberde bunun, büyük depremden sonra meydana gelen en büyük artçı sarsıntı olduğu ve başkent Tokyo'da hissedildiği belirtildi. -RADYASYON SIZINTISI- Japon Nükleer Güvenlik Ajansı, Fukuşima santralindeki kazadan sonra Fransızların, radyasyon seviyesinin arttığı açıklamasını teyit etmedi. Japon kurumundan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Fukuşima santralindeki kazadan kaynaklanan radyasyon seviyesinin yükseldiğine ilişkin kurumlarında bir konuşma olmadığını söyledi. Fransa'daki Nükleer Güvenlik İdaresi (ASN) Başkanı Andre-Claud Lacoste, Fukuşima 1 nükleer santralindeki iki numaralı reaktörün durumunun değerlendirilmesinden sonra, kazanın 1 ile 7 arasındaki Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Durum Ölçeği'ne göre 6 seviyesinde olduğunu belirtti. ASN Başkanı Lacoste ayrıca, iki numaralı reaktörün izolasyon bölümünün patlamadan sonra sızdırmaz olmadığını kaydetti. -UAEK: ''RADYASYON SEVİYESİ DÜŞÜYOR'' Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Japonya'nın verilerinin, Fukuşima nükleer santralindeki radyoaktivite seviyesinin keskin bir şekilde düştüğünü gösterdiğini bildirdi. UAEK, bugün TSİ 02.00 itibarıyla Fukuşima'nın ana kapısında ölçülen radyasyon miktarının saat başına 11,9 mSv olduğunu belirtti. Açıklamada, bundan 6 saat sonra yapılan ölçümde miktarın birden bire düşerek 0,6 mSv'ye gerilediğinin görüldüğü kaydedildi. -LUFTHANSA TOKYO'YA UÇMAYACAK- Alman havayolu şirketi Lufthansa, radyasyon endişesi ile Japonya'nın başkenti Tokyo'ya uçmama kararı aldı. Lufthansa'nın bir sözcüsü, Tokyo seferlerinin, bu kentin biraz daha güneyinde bulunan Osaka ve Nagoya kentlerine yönlendirileceğini ve 31 Marta kadar Japonya'ya uçuş rezervasyonu bulunanların da bunu Tokyo yerine başka bir kent ile değiştirebileceğini belirtti. Bu arada Lufthansa'nın bugün Frankfurt-Tokyo seferinin Osaka'ya, Münih-Tokyo seferinin de Nagoya'ya yönlendirildiği bildirildi. Japonya'dan gelen uçaklarda radyasyon kontrollerinin yapıldığı, şu ana kadar olağanüstü bir artış tespit edilmediği de kaydedildi. Japonya'daki felakete rağmen uçuşlarda büyük bir rezervasyon iptali olmadığına dikkat çekildi. -THY RADYASYONLU BÖLGEDEN GEÇMİYOR- Türk Hava Yollarının (THY) Japonya'ya giden uçaklarının nükleer santraldeki sızıntı nedeniyle NOTAM'da (havacılara uyarı) yayımlanan radyasyonlu bölgeden geçmediği bildirildi. Japonya'da meydana gelen depremin ardından Fukuşima nükleer santralinden sızan radyasyon nedeniyle Japon sivil havacılık otoritesi, radyasyonlu bölgeyle ilgili bir NOTAM yayımladı. NOTAM'da, radyasyonun etkilediği kara üzerinde 15 kilometre, deniz üzerinde 15 kilometre olmak üzere toplam 30 kilometre çapındaki ''Bongo'' bölgesi konusunda havayolu şirketleri uyarıldı. NOTAM'da, Japonya'ya uçan havayolu şirketlerinden rotalarını radyasyonlu bölgeden geçmeyecek şekilde ayarlamaları istendi. Bu arada, Japonya'nın Tokyo ve Osaka kentlerine uçuş gerçekleştiren THY'nin, NOTAM yayımlanan bölgeden uçmadığı, bu nedenle de Japonya'dan Türkiye'ye gelen uçaklarda da radyasyon taraması yapılmadığı öğrenildi. Öte yandan, Lufthansa Havayolları ve bazı hava yolu şirketlerinin Japonya'dan gelen uçaklarında radyasyon taraması yaptığı bildirildi.