Japonya'da, yetişkin bezleri geri dönüştürülecek

Elif Varan, İstanbul / 19 Kasım (DHA) - Yaşlı nüfusun giderek arttığı Japonya’da tek kullanımlık yetişkin bezi atıklarının 1.4 milyon tona ulaşmasıyla, yetişkin bezlerinin geri dönüşüme katmayı planlanıyor.

Japon gazetesi Yomiuri Shimbun’un haberine göre, Japon çevre yetkilileri tek kullanımlık yetişkin bezleri için belediye hükümetlerine geri dönüşüm önerileri sunacak.

Öneriler, bebek bezi atıklarını yakıta dönüştürmek de dahil olmak üzere bazı yeni teknolojiler sunacak.

Japonya’da bir geri dönüşüm firması, yılda yaklaşık beş bin ton tek kullanımlık bezi inşaat malzemesine dönüştürüyor.

Japonya\'da, 65 ve daha yukarı yaştaki yaşlı nüfus, toplam nüfusun yüzde 27\'sini oluşturuyor.

75 yaş ve üstü yaşlıların sayısı, 30 binlik ortalama artışla hızlı bir yükseliş gösteriyor.

Nüfus hızla yaşlandıkça, ülke tek kullanımlık yetişkin bezi atığı hacminde hızlı bir artış görülüyor.

Bebek bezi geri dönüşümüne teşvik eden bir gruba göre, tek kullanımlık yetişkin bezi atıkları miktarı 2007\'den 2017\'ye kadar 840 bin tondan 1.4 milyon tona yükseldi.