Japonya'da yeni terörle mücadele önlemi

Japonya’ya giriş yapan yabancıların yüzleri 17 Ekim 2016‘dan itibaren otomatik olarak terör şüphelilerinin fotoğrafları ile karşılaştırılmaya başlandı. Japonya Adalet Bakanlığı yeni yüz tarama sisteminin ülkedeki 156 havaalanı ve tüm limanlarda kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Ancak Japonya Göç İdaresi tarafından yapılan açılamada ise 16 yaş altı çocukların, diplomat ve Japonya’da ikamet eden yabancı uyrukluların bu uygulamadan muaf olacağı belirtildi.

2007 yılından bu yana, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri kabul edilen Japonya’ya giriş yapan 16 yaşın üstündeki tüm yabancılar fotoğraf çektirip parmak izi vermek zorunda. Japon Haber Ajansı KYODO'nun haberine göre güvenlik görevlileri şimdiye dek çekilen fotoğrafları terör şüphelilerinki ile manuel olarak karşılaştırıyordu.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière de kısa bir süre önce terör şüphelileri tespit etmek için tren garları ve havalimanlarında yüz tanıma yazılımları kullanılmasını önermişti.

Yüz tanıma tekniği, yüzün belirli referans noktalarının alınıp saklanıp daha sonra karşılaştırılmasına dayanıyor.

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afp/dpa, BD/BÖ