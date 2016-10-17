T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Japonya'da yeni terörle mücadele önlemi

Japonya terörle mücadele kapsamında havaalanları ve limanlarda otomatik yüz tanıma sistemini uygulamaya başladı.

17 Ekim 2016 16:05

Japonya’ya giriş yapan yabancıların yüzleri 17 Ekim 2016‘dan itibaren otomatik olarak terör şüphelilerinin fotoğrafları ile karşılaştırılmaya başlandı. Japonya Adalet Bakanlığı yeni yüz tarama sisteminin ülkedeki 156 havaalanı ve tüm limanlarda kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Ancak Japonya Göç İdaresi tarafından yapılan açılamada ise 16 yaş altı çocukların, diplomat ve Japonya’da ikamet eden yabancı uyrukluların bu uygulamadan muaf olacağı belirtildi.

2007 yılından bu yana, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri kabul edilen Japonya’ya giriş yapan 16 yaşın üstündeki tüm yabancılar fotoğraf çektirip parmak izi vermek zorunda. Japon Haber Ajansı KYODO'nun haberine göre güvenlik görevlileri şimdiye dek çekilen fotoğrafları terör şüphelilerinki ile manuel olarak karşılaştırıyordu.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière de kısa bir süre önce terör şüphelileri tespit etmek için tren garları ve havalimanlarında yüz tanıma yazılımları kullanılmasını önermişti.

Yüz tanıma tekniği, yüzün belirli referans noktalarının alınıp saklanıp daha sonra karşılaştırılmasına dayanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

JaponyaEkimAdalet BakanlığıJaponya GöçJaponya&rsquo;daJaponya&rsquo;yaHaber Ajansı KYODOBakanı ThomasMaizièreDeutsche Welle Türkçe afp/dpa BD/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24