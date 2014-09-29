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Dünya
Deutsche Welle

Japonya'da yanardağ felaketi

Japonya’da yeniden harekete geçen Ontake yanardağında ölenlerin sayısı 36’ya yükseldi.

29 Eylül 2014 20:33


Cesetlerden bazılarının zirveye yakın bölgede, bazılarının da volkanik küllerin altında gömülü halde bulunduğu kaydedildi.

Cumartesi öğleden sonra püsküren lavlar nedeniyle dağda bulunan çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Binden fazla kurtarma görevlisinin katıldığı operasyonda çok sayıda kişi yanardağdan çıkartıldı. Arama kurtarma çalışmalarına itfaiyecilerin yanı sıra askeri personel de katılıyor.

Patlama sırasında kalabalık bir grubun dağa tırmandığı, dağcılardan büyük bir kısmının bölgeden uzaklaşmayı başardığı, bazılarının ise yanardağın püskürttüğü volkanik kül ve kayaların altında kaldığı sanılıyor.

3 bin 67 metre yüksekliğindeki yanardağ 1979 yılında da lav püskürtmüş ancak kimse hayatını kaybetmemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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JaponyaOntakeWelle Türkçe DW/AA/AP TY/EC/BS

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