Japonya'da yanardağ felaketi



Cesetlerden bazılarının zirveye yakın bölgede, bazılarının da volkanik küllerin altında gömülü halde bulunduğu kaydedildi.

Cumartesi öğleden sonra püsküren lavlar nedeniyle dağda bulunan çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Binden fazla kurtarma görevlisinin katıldığı operasyonda çok sayıda kişi yanardağdan çıkartıldı. Arama kurtarma çalışmalarına itfaiyecilerin yanı sıra askeri personel de katılıyor.

Patlama sırasında kalabalık bir grubun dağa tırmandığı, dağcılardan büyük bir kısmının bölgeden uzaklaşmayı başardığı, bazılarının ise yanardağın püskürttüğü volkanik kül ve kayaların altında kaldığı sanılıyor.

3 bin 67 metre yüksekliğindeki yanardağ 1979 yılında da lav püskürtmüş ancak kimse hayatını kaybetmemişti.