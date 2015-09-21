Japonya'da yakalanan dev balık, Fukuşima felaketinin etkilerini akla getirdi

Japonya'da bir balıkçının yakaladığı iki metre uzunluğundaki devasa kurt balığına ait fotoğraflar, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki patlamanın çevre üzerindeki etkilerini akla getirdi. Dev balığın fotoğrafını görenler, nükleer facianın deniz canlılarını da etkilediğini düşünürken, uzmanlar ise yakalanan canlının sadece çok büyük bir kurt balığı olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habera göre, Japonyalı balıkçı Hiroşi Hirasaka, Hokkaido Adası’nda yakaladığı devasa balığı görünce şaşkına döndü. Hirasaka’nın Twitter’a yüklediği ‘canavar balık’ fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü. Ancak balığın sıra dışı uzunluğu, akıllara 2011’de yaşanan Fukuşima Nükleer Santrali faciasının deniz canlılarını da etkilemiş olabileceği endişesini de getirdi.

Öte yandan uzmanlar, söz konusu canlının sadece ‘çok büyük bir kurt balığı’ olduğunu belirtiyor. Kurt balığının bölgedeki ortalama uzunluğu 112 santimetre iken, yakalanan balığın uzunluğu ise iki metreye yakın.