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Dünya

Japonya’da uzun çalışma saatleri için yeni yöntem

Mergim Özdamar / İstanbul, 8 Aralık (DHA) – Japonya uzun çalışma saatlerini azaltmak için yeni bir yöntem geliştirdi

08 Aralık 2017 15:19

Mergim Özdamar / İstanbul, 8 Aralık (DHA) – Japonya uzun çalışma saatlerini azaltmak için yeni bir yöntem geliştirdi. 
\"T-Frend\" adlı insansız hava aracı, geç saatlere kadar çalışanların üzerinde uçuyor ve gnellikle Japonya\'da bir mağazanın kapanacağını duyurmak için çalınan İskoç şarkısı “Auld Lang Syne”i çalmaya başlıyor.
Sistemi geliştiren şirket Taisei\'nin müdürü olan Norihiro Kato, “Şimdi gelmek üzeredir derken ve “Auld Lang Syne”\'i duyduğunuzda gerçekten çalışmaya devam edemezsiniz\"dedi.
İnsansız hava aracı, hafıza kartına çekim yapan bir kamera ile donatıldı. Ayrıca ofisin canlı görüntüleri de her zaman izlenebiliyor.
Önceden belirlenmiş güzergâh üzerinde gözetim uçuşu yapan ve sonra kendiliğinden geri dönen T-Frend’in, insansız hava aracı sistemcisi Blue Innovation ve telekom operatörü NTT East ile birlikte Nisan ayında servis yapmaya başlaması bekleniyor.
Kato, hizmetin ücretinin henüz resmi olarak belirlenmediğini, ancak hedef fiyatın ayda 450 dolar civarında olduğunu söyledi.
T-Frend\'in geliştiricileri, kimin işyerinde saatlerce kaldığını veya davetsiz bir misafir olup olmadığını anlamak için yüz tanıma teknolojisini kullanma imkânı üzerinde de çalışıyorlar.
Japonya hükümeti, uzun saatler çalışmanın bağlılık ve sadakatin bir kanıtı olarak algılandığı kültürü değiştirmeye çalışıyor.
Japonya’da uzun çalışma saatleri her yıl onlarca kalp krizi ve intihara sebebiyet vermesiyle suçlanıyor.

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