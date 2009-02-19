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Yaşam

Japonya’da tüp bebekler birbirine karıştı

Japonya'da tüp bebek tedavisi gören bir kadın, yanlışlıkla bir başka kadının döllenmiş yumurtasıyla hamile bırakıldı.

19 Şubat 2009 02:00

Japonya'da tüp bebek tedavisi gören bir kadın, yanlışlıkla bir başka kadının döllenmiş yumurtasıyla hamile bırakıldı.

Devlet hastanesi yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında, başkent Tokyo'nun 530 kilometre güneybatısındaki Kagawa'da geçen yıl meydana gelen olayda, 20'li yaşlarındaki kadına, embriyoların karıştırıldığı olasılığının söylendiğini ve gebeliğin sonlandırıldığını bildirdiler.

Yetkililer, yanlışlıktan ötürü özür dilerken, hastanenin başhekimi Yuzo Matsumoto, "Böyle zorlu bir sürece girdikten ve hamile kaldıktan sonra çok mutluydu, ancak ne yazık ki bir hata yapıldı" dedi.

Hastanenin sözcüsü Hajime Morişita da, hastade çok uzun zamandır tüp bebek tedavisinin uygulandığını, böyle bir hatanın ilk kez yapıldığını kaydetti.

Basında çıkan haberlerde de, kadının, yerel hükümete 222 bin dolarlık tazminat davası açmaya hazırlandığı belirtildi.

(AA)

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