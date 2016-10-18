Japonya’da 'sokağa çıkmama' hastalığı: Hikikomari

Japonya hükumetinin yaptığı bir araştırma, Japonya’nın genç nüfusunun yarıdan fazlasının (yaklaşık yarım milyon) toplumdan uzaklaşmayı ve izole bir hayat sürmeyi tercih ettiğini ortaya çıkardı.

Kişilerin altı ay veya daha uzun süre boyunca okula ve işe gitmeyip, herhangi bir sosyalleşme faaliyetine katılmayarak evden çıkmaması durumu Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından 'Hikikomari' olarak adlandırılıyor.

Kültür Servisi'nin Independent'ten aktardığı habere göre, araştırma yaşları 15 ila 39 arasında değişen 541 bin kişinin kendini toplumdan soyutlayarak yaşadığını ortaya koydu. Rakamlar 2010 yılında yapılan tahminlere göre düşük olsa da, kendini en az 7 yıl boyunca eve kapatanların yüzde 35’lik bir dilimi oluşturduğu oldukça çarpıcı bir gerçek olarak belirlendi. Araştırma aynı zamanda gençlerin yanı sıra yaşları 35-39 yaşları arasında olan Japonya vatandaşlarının kendini eve kapatma oranının iki katına çıktığını gösterdi.

"Dışarı çıkıp sosyalleşmek, arkadaş veya sevgili edinmek istiyor ama yapamıyorlar"

İlk olarak 1990’lı yıllarda meydana çıkan Hikikomari, henüz tıp literatüründe bir hastalık olarak yer almıyor ve önerilen bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Doktorlar ise gençlerin toplumdan uzak yaşamayı seçmesinde psikolojik ve kültürel etkenlerin payının yüksek olduğu görüşünde.

Hikikomari erkeklerde ve eğitimli orta sınıfta daha yaygın görülüyor. Hikikomari’den muzdarip kişiler genellikle bilgisayar oyunları oynayarak ve çizgi roman okuyarak vakit geçiriyor. Psikologlar bu durumun tembellikten kaynaklanmadığını belirtiyor. Japon psikolog Tamaki Saito verdiği bir röportajda Hikikomari’yi şu şekilde özetliyor: “Onlar dışarı çıkıp sosyalleşmek, arkadaş veya sevgili edinmek istiyor ama yapamıyorlar.”

Hikikomori sadece Japonya'ya özgü bir durum değil...

Hikikomari sadece Japonya’ya özgü değil. 2015’te gerçekleştirilen bir araştırma Amerika, Çin ve İspanya gibi ülkelerde de buna benzer durumların ortaya çıktığının altını çizdi.